MicroStrategy anuncia nova compra de bitcoin e investe US$ 1 bilhão na criptomoeda

A MicroStrategy anunciou nesta terça-feira, 21, que comprou mais 11 mil unidades de bitcoin. A aquisição semanal foi a 11ª consecutiva e com um valor mais expressivo que nas semanas anteriores. A empresa disse que investiu mais US$ 1,1 bilhão na criptomoeda.

Com a nova compra, a companhia chega agora a 461 mil unidades da criptomoeda em suas reservas. O preço médio de compra por unidade foi de US$ 101.191, elevando o preço médio gasto por todas as unidades adquiridas nos últimos anos para pouco mais de US$ 63 mil.

De acordo com a MicroStrategy, as aquisições ocorreram entre os dias 13 e 20 de janeiro, englobando portanto a cerimônia de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que decepcionou alguns investidores por não citar criptomoedas em seus discursos.

No mesmo período, a empresa vendeu mais de 3 milhões em ações, com o valor arrecadado sendo usado para financiar as compras. A MicroStrategy afirma que tem mais US$ 5,4 bilhões em vendas potenciais de ações que podem ser feitas nos próximos meses.

A tendência é que a maior parte do valor arrecadado nessa operação seja usado para comprar unidades de bitcoin. O plano da empresa é obter US$ 21 bilhões com emissões de ações e US$ 21 bilhões com títulos de dívida privada para ter o capital necessário para comprar mais criptomoedas.

Ao todo, as reservas de bitcoin da MicroStrategy estão na casa dos US$ 48 bilhões, representando 2% de todas as unidades de bitcoin. A companhia gastou cerca de US$ 29,3 bilhões com as compras até o momento, resultando em um lucro de cerca de US$ 19 bilhões.

As aquisições semanais da criptomoeda começaram logo depois da vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. Tradicionalmente, as compras são anunciadas toda segunda-feira, mas a aquisição mais recente acabou sendo anunciada apenas no dia seguinte.

A estratégia de usar o bitcoin como ativo de reserva transformou a MicroStrategy na maior detentora institucional do ativo. Além disso, ela tem conseguido atrair investidores interessados na operação. Em 2024, as ações da companhia saltaram mais de 693%.