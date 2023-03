Microsoft testa carteira para criptomoedas integrada ao navegador Edge

O gigante de tecnologia Microsoft está supostamente trabalhando na integração de uma carteira digital Web3 compatível com criptomoedas e tokens não fungíveis (NFT, na sigla em inglês) em seu navegador Edge, que substituiu o Internet Explorer e está presente no sistema operacional para computadores Windows.

Em um post no Twitter, o documentador de softwares — e vazador ocasional de informações — Albacore compartilhou uma série de supostas capturas de tela da interface do usuário (UI, na sigla em inglês) do Edge mostrando os estágios iniciais da nova carteira Web3 da empresa.

“O mais novo desafio de recursos questionáveis ​​do Microsoft Edge, uma carteira para criptomoedas. Não tenho muita certeza de como se sentir sobre esse tipo de coisa sendo inserida no navegador-padrão”, observou Albacore, em tom pessimista.

A primeira captura de tela é de uma página introdutória à carteira Edge, com a Microsoft aparentemente observando que: “encorajamos você a testar nossa primeira carteira Web3 e fornecer feedback sincero ao longo da jornada”. As imagens apontam que a carteira não terá custódia, com a Microsoft não tendo acesso a senhas e chaves de recuperação, e também será “incorporada no Edge” em vez de ser uma extensão de navegador instalada.

As capturas de tela que acompanham o post mostram a capacidade de trocar, enviar e comprar criptoativos, com a corretora de criptomoedas Coinbase e a empresa de infraestrutura Web3 MoonPay exibidas como “plataformas integradas que ajudam você a comprar e depositar cripto em sua carteira”.

Expansão do Microsoft Edge

Em relação aos tokens não fungíveis, a interface do usuário simplesmente afirma: “navegue em diferentes mercados para encontrar seu primeiro NFT. À medida que você cria sua coleção de NFTs, nós os organizaremos aqui”.

A possível mudança da Microsoft marca outro esforço recente do gigante de tecnologia para aumentar significativamente as ofertas e os recursos do Edge, que geralmente fica atrás de concorrentes como o Google Chrome e o Safari da Apple em termos de popularidade entre os usuários.

Em 7 de fevereiro, a Microsoft também anunciou a integração do mecanismo de busca com inteligência artificial e bate-papo ChatGPT, criado pela empresa OpenAI, como parte das novas atualizações para seu mecanismo de busca Bing e para o navegador Edge.

