Mercado de NFTs em queda: é o fim?

Nas últimas semanas, acompanhando o movimento do mercado de criptomoedas, o setor de NFTs sofreu uma grande queda, responsável por reduzir em até 50% o preço de grandes coleções, como Mutant Ape Yacht Club e Azuki, que atingiram o seu menor valor em meses.

Mas o que está por trás desta queda? A baixa nos preços é exclusiva dos NFTs da rede Ethereum? E este pode ser o fim do mercado de NFTs?

Quer saber a resposta para essas perguntas? Então acompanhe Gabriel Rubinsteinn, Lucas Josa e Gustavo Matos neste episódio do podcast do Future of Money e entenda o que está acontecendo com o mercado de NFTs.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok