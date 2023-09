Mercado de criptomoedas perdeu US$ 55 bilhões em agosto, mostra relatório

As saídas de capital do setor de criptomoedas atingiram US$ 55 bilhões em agosto, de acordo com um relatório divulgado pela exchange de criptomoedas Bitfinex.

A análise se baseia na métrica de valor agregado realizado, que mede o capital realizado de bitcoin e ether com o fornecimento combinado das cinco principais stablecoins do mercado: Tether, USD Coin, Binance USD, Dai e TrueUSD (TUSD). "Um mergulho profundo nos dados revela uma tendência predominante: no início de agosto, o setor começou a regisgtrar saídas de capital", observa o relatório.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

De acordo com essa métrica, cerca de US$ 55 bilhões foram drenados do mercado de criptomoedas no mês passado. As saídas de capital não afetaram apenas o bitcoin, mas também impactaram a liquidez do ether e das stablecoins. A Bitfinex disse:

"Agosto consolidou a maior vela vermelha mensal do bitcoin desde que o fundo do mercado de baixa foi formado em novembro de 2022: -11,29%, de acordo com os dados do Bitfinex."

A análise também aponta para o retorno da chamada volatilidade baseada em eventos. No caso, isso significa que eventos isolados podem ter um impacto maior sobre os preços e os movimentos gerais do mercado, sejam eles inerentes ou não à indústria de criptomoedas.

Em agosto, dois eventos isolados tiveram um impacto significativo sobre os preços do bitcoin. Em 17 de agosto, um flash crash resultou em uma queda de mais de 11,4% para o bitcoin. Da mesma forma, a vitória parcial da Grayscale sobre a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) nos tribunais em 29 de agosto resultou em um salto de 7,6% no preço do bitcoin em duas horas.

"Acreditamos que, embora as métricas de volatilidade continuem baixas, a crise de liquidez no mercado permitiu que eventos isolados tivessem um impacto maior nos movimentos do mercado", disse a Bitfnex.

O interesse em aberto do bitcoin superou o desempenho dos mercados de criptomoedas devido ao aumento do interesse institucional no ativo e a operações de wash trading em algumas exchanges, observa a análise. Negociações de futuros e opções de ether diminuíram significativamente em 2023 quando comparados aos anos anteriores, para US$ 14,3 bilhões por dia, um declínio acentuado de quase 50% em relação à média de dois anos.

O interesse em aberto de um contrato específico, como futuros ou opções de bitcoin, representa o número total de posições abertas. Essa é uma medida de quanto dinheiro está sendo investido atualmente em derivativos de bitcoin.

"A trajetória observada no mercado de derivativos, particularmente no interesse em aberto em futuros e opções, reflete esses padrões de baixa liquidez", concluiu a Bitfinex.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok