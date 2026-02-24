Mercado cripto retorna a níveis históricos de medo; entenda

O Índice de Medo e Ganância caiu para seus níveis mais baixos na segunda-feira, 23, enquanto o bitcoin recuou mais de 4%, para US$ 64.3 mil, apagando os ganhos acumulados desde sexta-feira.

Mais de 136 mil traders foram liquidados nas últimas 24 horas, com liquidações totais somando US$ 458 milhões, sendo 92% posições long alavancadas, segundo dados da CoinGlass.

O bitcoin havia registrado alguns ganhos durante o fim de semana, chegando a US$ 68.6 mil no sábado, mas agora se encontra em suporte na parte inferior de um canal lateral formado após a forte queda de 6 de fevereiro para US$ 60 mil.

O bitcoin agora é negociado 48% abaixo de sua máxima histórica de outubro, de US$ 126 mil, e 5,5% abaixo do pico do mercado de alta de 2021, de US$ 69 mil.

Índice de Medo e Ganância em mínimas históricas

O Índice de Medo e Ganância da Alternative.me, que mede o sentimento geral do mercado, caiu novamente para 5 em 100, indicando “medo extremo”.

O índice só atingiu um nível tão baixo três vezes desde 2018 — quando foi lançado — incluindo agosto de 2019, junho de 2022 e no início deste mês.

A provedora de análise on-chain Glassnode relatou na segunda-feira que a média móvel de sete dias das perdas realizadas líquidas para investidores recentes ainda estava próxima de US$ 500 milhões por dia, observando que eles continuam capitulando.

“Embora a intensidade tenha diminuído, o regime mais amplo ainda sinaliza um mercado sob pressão, com participantes na fase de formação de base continuando a capitular.”

Sharpe Ratio do bitcoin em mínimas históricas

Enquanto isso, o analista Michaël van de Poppe publicou no sábado o que chamou de “gráfico fenomenal”, mostrando que o Sharpe Ratio do bitcoin caiu para -38,4, “o que historicamente marcou zonas de acumulação de ‘baixo risco’”.

O indicador mede o desempenho do bitcoin em relação ao risco assumido, indicando o retorno que um investidor pode esperar por unidade de risco.