Com bitcoin em queda, especialista aponta mudança de capital para metais preciosos

Entenda a queda do bitcoin e das principais criptomoedas e sua relação com a incerteza tarifária, tensões geopolíticas e a rotação de capital para metais preciosos

Mariana Maria Silva
Editora do Future of Money

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11h56.

Nesta terça-feira, 24, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 63 mil, acumulando queda de 50% desde a sua máxima histórica de US$ 126 mil em agosto de 2025. A maior criptomoeda do mundo ainda sente os impactos de um cenário de aversão ao risco nos mercados, conforme aponta um especialista, e pode cair até US$ 58 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.767, com alta de 1,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de quase 4,6%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 8 pontos.

O que está acontecendo no mercado cripto?

"A queda contínua do bitcoin e do ether reflete um cenário macro mais amplo de aversão ao risco, no qual a incerteza tarifária, as tensões geopolíticas e a rotação de capital para metais preciosos e ações ligadas à inteligência artificial reduziram a liquidez no mercado cripto e enfraqueceram as narrativas. Nesse ambiente, os ativos digitais competem com temas defensivos e de crescimento fora do universo cripto, limitando o potencial de alta. Vendas de grande visibilidade ampliaram a pressão psicológica", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"A redução de parte das posições de ETH por Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum, para financiar subsídios ao ecossistema, assim como empresas como a Bitdeer realocando exposição em bitcoin para infraestrutura de IA, estão sendo interpretadas por investidores de varejo como sinais de baixa. Na realidade, tratam-se de decisões estratégicas e de longo prazo de alocação de capital, e não de apostas direcionais sobre preço. No entanto, a percepção importa e, em condições frágeis, pode acelerar vendas motivadas pelo medo. Com o sentimento entrando em território de medo extremo, o mercado agora testa níveis estruturais importantes", acrescentou.

Previsão para o bitcoin

"No curto prazo, espero que o bitcoin opere entre US$ 58 mil e US$ 76 mil, com os níveis atuais em torno de US$ 64.5 mil testando um suporte relevante. O ether deve oscilar entre US$ 1.750 e US$ 2.200, com a região de US$ 1.850 atuando como pivô no curto prazo. Catalisadores para uma recuperação incluiriam maior clareza na direção da política dos EUA, sinais construtivos do Federal Reserve ou a retomada de fluxos institucionais", disse Guilherme Prado.

"Por outro lado, novas vendas por parte de figuras-chave do ecossistema ou a deterioração da atividade on-chain podem prolongar a cautela. Em última análise, essa fase de desalavancagem pode ser desconfortável, mas também estabelece as bases para um crescimento mais saudável e impulsionado por inovação quando a pressão macroeconômica se estabilizar", concluiu o especialista.

