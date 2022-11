Melhora nos índices americanos pode beneficiar criptomoedas, diz analista do BTG

A semana passada teve um cenário de melhora na percepção de risco global, que trouxe bons ventos para o bitcoin, mas infelizmente o movimento não teve continuidade e seguimos lateralizado próximo dos US$20.000. O cenário do curto prazo é de recuperação para as criptos, que podem ser beneficiadas por uma melhora nos principais índices americanos.

O S&P500 falhou em trabalhar abaixo do último fundo em 3.650,00 e teve aumento da pressão compradora. O índice americano trabalha acima das suas médias móveis, que devem ter cruzamento altista nos próximos dias. A reação da falha de rompimento do último fundo sugere uma recuperação mais forte, com próximas resistências em 4.100,00 e 4.330,00.

O dólar global tem uma relação inversa com o bitcoin, movimentos de alta no DXY tendem a levar o bitcoin para baixo, uma vez que o mercado se encontra com sentimento de aversão ao risco. No gráfico diário, temos tendência de médio prazo de alta, mas que perde força no curto prazo. O movimento de correção do DXY pode se intensificar caso o índice perca os 110,120, com próximo suporte no fundo de agosto em 105,100.

O gráfico diário do bitcoin tem uma leve melhora no curto prazo, mas o rompimento do último topo em US$ 20.000 não teve continuidade, o que pode ter frustrado os investidores mais otimistas da principal cripto. Tecnicamente, ainda encaramos a região entre US$ 17.800 e US$ 20.000 como um suporte forte do movimento de queda que acompanhamos desde junho de 2022, atuando como uma região de interesse para novos compradores.

Os próximos dias podem ser marcados pelo teste na média móvel de 21 períodos, que cruzou a média móvel de 50 períodos, posicionando o indicador em modo comprado. O cenário de recuperação depende da sustentação do preço acima desses patamares.

As regiões de maior concentração de vendedores são caracterizadas por níveis de preço que tem candles de baixa fortes, que promovem deslocamento de preço e têm máximas e mínimas mais baixas que as anteriores. Observamos esse tipo de comportamento nos topos anteriores em US$ 22.500 (setembro de 2022) e US$ 25.000 (agosto de 2022).

O cenário de médio prazo ainda não é favorável para as criptos, mas enxergamos uma melhora considerável no curto prazo. Infelizmente, o rompimento do último topo não teve uma continuidade forte e isso exige nossa atenção.

O bitcoin ainda se encontra muito depende de uma melhora no cenário global e precisamos de um afastamento rápido dos US$ 20.000, uma vez que esse nível de preço ficou marcado como uma região de equilíbrio. O aumento de volume para os próximos dias também deve ajudar a principal cripto.

