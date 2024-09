Mais de 600 caixas eletrônicos de bitcoin são desativados em 2 meses após onda de golpes

Mais de 600 caixas eletrônicos de bitcoin foram desativados ao redor do mundo nos primeiros dois meses do terceiro trimestre de 2024, com os Estados Unidos registrando o maior número de encerramentos. As perdas ocorrem ao mesmo tempo em que autoridades de diversos países iniciaram movimentos para fechar os equipamentos, frequentemente envolvidos em golpes.

De acordo com dados da Coin ATM Radar, a rede global de caixas eletrônicos do ativo perdeu 435 e 182 máquinas em julho e agosto, respectivamente. Os Estados Unidos contribuíram com a maior parte dessas estatísticas, relatando uma redução de 411 e 258 caixas eletrônicos nesse período.

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) relatou um aumento de dez vezes nas fraudes envolvendo caixas eletrônicos de bitcoin desde 2020, com golpistas aproveitando o anonimato e a natureza rápida das transações em criptomoedas.

Os caixas eletrônicos de criptomoedas se assemelham a máquinas de saque convencionais e permitem que os usuários comprem criptomoedas, como o bitcoin, usando seus cartões.

Dados da FTC revelam que as perdas decorrentes de golpes envolvendo esses caixas eletrônicos ultrapassaram US$ 110 milhões em 2023, com indivíduos com 60 anos ou mais sendo três vezes mais propensos a serem alvos. Esses golpes geralmente envolvem fraudadores persuadindo as vítimas a transferirem seus fundos usando os caixas por meio de promessas enganosas ou fraudulentas.

Em 5 de setembro, dados do Coin ATM Radar sugerem que 38.790 caixas eletrônicos de criptomoedas estão ativos em todo o mundo. Os 10 principais operadores gerenciam 28.691 caixas eletrônicos de criptomoeda, cerca de 74% do número total de caixas eletrônicos.

A Bitcoin Depot, que opera 8.512 (21,9%) máquinas, o maior número de caixas eletrônicos, informou ao Cointelegraph que “publica avisos de golpe” em seus quiosques e “tem mensagens na tela que alertam os clientes sobre potenciais golpes.”

Em 20 de agosto, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha iniciou uma repressão contra caixas eletrônicos de criptomoeda, apreendendo 13 máquinas em 35 locais.

As autoridades alemãs também alertaram que os caixas eletrônicos de criptomoeda podem se tornar centros de atividades criminosas se os operadores não implementarem controles adequados de Conheça Seu Cliente para transações superiores a 10 mil euros.

