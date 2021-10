Maior fundo de bitcoin do mundo envia documentação e quer virar ETF

A Grayscale Investments, maior gestora de ativos digitais do mundo, solicitou à SEC, espécie de CVM dos EUA, a conversão do seu fundo Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) para um ETF do mercado à vista, segundo anúncio da companhia em um comunicado de imprensa nesta terça-feira, 19.

O movimento acontece logo após a SEC aprovar na sexta-feira, 15, um ETF de futuros de bitcoin da ProShares, que começou a ser negociado nesta terça-feira, 19, na NYSE.

O GBTC foi lançado em 2013 e se tornou o maior veículo de investimentos em bitcoin do mundo, com praticamente 40 bilhões de dólares em ativos sob gestão e detém 3,44% de toda a circulação de bitcoin, de acordo com a Grayscale.

A Grayscale falou diversas vezes sobre seus planos de converter o GBTC, assim como seus outros 14 fundos de criptoativos, em ETFs.

Um ETF da Grayscale seria lastreado por unidades reais da criptomoeda, não apenas ligados a ela via contratos de derivativos como os futuros. Caso a proposta seja aprovada, configuraria uma expansão ainda maior do reconhecimento da maior criptomoeda do mundo como um ativo de investimento.

A SEC agora terá 75 dias para avaliar a solicitação.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

