Lido e XRP estão entre maiores altas de criptomoedas em maio; confira o ranking

O mercado de criptomoedas teve um desempenho fraco no mês de maio, com a maioria dos ativos alternando entre quedas e lateralidade, um cenário que atingiu inclusive o bitcoin e o ether. Mesmo assim, alguns tokens conseguiram ter desempenhos positivos, com altas superiores a 10%.

É o que aponta um levantamento divulgado pela gestora QR Asset, que considera a performance dos 40 maiores ativos do mercado cripto e com valor de mercado inferior a US$ 1 bilhão no início do mês analisado. Para Theodoro Fleury, gestor da QR Asset, maio foi um mês "predominantemente de baixa entre os principais ativos".

O bitcoin, por exemplo, encerrou maio com queda de 5,14%, apesar de ainda acumular valorização superior a 60% em 2023. Já o ether teve queda de 5,41%, mas um ganho acumulado de mais de 50% no ano. Ao mesmo templo, Fleury aponta que existiram "exceções pontuais".

A principal delas foi a criptomoeda tron, que subiu 14,12% no mês. O gestor afirma que a alta ocorreu devido a "uma forte atividade na rede com um aumento significativo do Total Value Locked (TVL), que tem se mantido em constante crescimento. Outro ponto que pesou no resultado do token em maio foi o recorde histórico de transações por dia".

A segunda maior valorização foi do XRP, cripto criada pela empresa Ripple. A alta, de 11,88%, está ligada ao processo da empresa contra a SEC nos Estados Unidos, explica o gestor. Segundo ele, uma queima de parte dos tokens atualmente disponível no mercado está prevista para ocorrer após o processo, o que reduziria sua oferta e ajudaria na valorização futura, uma possibilidade que já atrai investidores.

O LDO, token nativo do projeto Lido DAO, ficou com a terceira posição. Ele teve valorização 5,18%. "Depois da atualização permitindo os saques de ether em staking dentro da rede, as retiradas foram menores do que se previa, o que impulsionou o token utilitário LDO. Além disso, foi um dos ativos que mais caíram no mês anterior, o que explica uma recuperação em maio", diz Fleury.

Completam o ranking o litecoin, que subiu 4,42%, devido a um "forte crescimento de atividade na rede após a alta das taxas na rede do bitcoin" e a proximidade do seu halving, previsto para início de agosto, e o QNT, criptomoeda da Quant Network que cresceu 3,15%.

Maiores quedas

Fleury destaca que as principais quedas de criptomoedas em maio ocorreram em projetos de "blockchains alternativas à Ethereum". Segundo ele, "com os recentes upgrades da rede Ethereum e crescimento das soluções de segunda camada, há quem diga que as blockchains alternativas — chamadas Ethereum Killers — estão perdendo atratividade, com algumas poucas exceções".

Essa visão está resultando na perda de investidores por parte dessas redes, caso da Aptos e do Near Protocol, que tiveram quedas, respectivamente, de 17,55% e 17,31%. A segunda maior perda foi da Hedera Hashgraph, com desvalorização de 17,83%.

Uma exceção a esse cenário foi o ICP, criptomoeda nativa do Internet Computer. Apesar de não se colocar como uma alternativa à Ethereum, ele liderou as perdas, com queda de 25,54%. Para Fleury, o movimento ocorreu porque o token "foi o ativo que mais subiu no mês anterior, dando espaço para uma queda maior dado que o setor está desfavorecido".

