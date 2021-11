Jogo em blockchain faz parceria com YGG para alugar NFTs em seu metaverso

Genopets, um jogo de NFTs no modelo "move-to-earn", no qual os jogadores recebem recompensas por suas ações na vida real, está se unindo à Yield Guild Games (YGG) para expandir o alcance dos jogos play-to-earn globalmente, segundo anúncio nesta quarta-feira, 10.

YGG é um grupo que reúne jogadores que podem ganhar recompensas em criptomoedas por meio de jogos baseados em blockchain. Um grupo como este torna os jogos play-to-earn mais acessíveis, cobrindo os custos de iniciação em troca de um acordo de compartilhamento de receita gerada dentro do universo destes jogos.

O Genopets afirmou que a YGG comprou 25 mil dólares em tokens de governança da Genopets (GENE) e, confirmou que irá produzir NFTs de habitat em parceria com a marca da YGG que totalizam 50 mil dólares para iniciar jogadores no Genoverso. O modelo da YGG no GenoPets permite que os jogadores aluguem um "habitat", que é o item de nível de entrada necessário para acelerar o processo de obtenção de lucro dentro do jogo.

“Genopets está oferecendo um tipo diferente de experiência de jogo para a comunidade crescente da YGG, que permitirá que os membros de nosso grupo se movimentem enquanto jogam e lucram”, disse o cofundador da YGG Gabby Dizon.

Embora os grupos como este existam mais comumente no mundo do GameFi como plataformas de terceiros, o Genopets diz que construí-los diretamente em um jogo torna o processo mais eficiente devido ao uso de contratos inteligentes.

“Alguns desses grupos estão literalmente usando planilhas para controlar os ganhos de seus jogadores”, disse Jay Chang, cofundador do GenoPets, em uma entrevista. “Nosso sistema economiza o tempo de todos e permite que os grupos se concentrem mais em outras coisas, como o componente educacional.”

O GenoPets concluiu uma rodada de investimento de 8,3 milhões de dólares em outubro liderada pela Konvoy Ventures e Pantera Capital. O ecossistema de jogos da Solana também recebeu 100 milhões de dólares da FTX, Lightspeed e Solana Ventures na semana passada.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

