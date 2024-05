Desenvolvedor se desculpa após roubar mais de R$ 2 milhões em criptomoedas e perder tudo em apostas

Um desenvolvedor no blockchain Solana admitiu na última terça-feira, 14, que desviou mais de US$ 400 mil (R$ 2 milhões, na cotação atual) em criptomoedas de usuários que estavam sendo usados para garantir a liquidez de um protocolo de investimentos descentralizado.

Sem revelar seu nome verdadeiro e se identificando publicamente apenas pelo nome de "Hoak", o responsável pelo roubo publicou uma carta no X, antigo Twitter, em que revelou que usou os fundos roubados para realizar apostas, afirmando que possui um vício em jogos de azar.

"Hoak" publicou a carta pouco depois de uma outra publicação no X feita por outro integrante do projeto, o Cypher Protocol, que detalhou os roubos. A investigação apontou que Hoak desviou US$ 314 mil em USDT, USDC e Solana e US$ 184 mil em diversas criptomoedas.

"Sei que provavelmente nada do que eu disser ou fizer melhorará as coisas – talvez a não ser apodrecer na prisão. Para abordar o elefante na sala, as alegações são verdadeiras, peguei os fundos e joguei-os fora em apostas. Eu não fugi com eles e desapareci", explicou o desenvolvedor.

Na carta, Hoak também se desculpou pelo roubo e explicou que os fundos faziam parte de um movimento dos próprios usuários do protocolo para restaurar a liquidez do projeto após um roubo feito por hackers em 2023. O desenvolvedor alterou o contrato inteligente ligado aos fundos e conseguiu desviá-los.

"Também não estou de forma alguma tentando me vitimar. Mas este é o resultado do que se transformou em uma bola de neve em um vício paralisante em apostas e provavelmente em vários outros fatores psicológicos que passaram despercebidos por muito tempo", alegou o desenvolvedor.

Segundo um dos desenvolvedores do Cypher Protocol, Hoak realizou cerca de 36 transações nos últimos meses para desviar todos os fundos, em um movimento que passou despercebido até os últimos dias, quando um usuário não conseguiu sacar seus investimentos, dando início à investigação.

O desenvolvedor que expôs as ações de Hoak informou que já entrou em contato com as autoridades e forneceu as informações necessárias para uma investigação seja aberta e Hoak possa ser punido. "Me desculpem por ter estragada tudo", afirmou Hoak em sua carta.