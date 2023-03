Jogador lucra mais de R$ 200 mil em dois meses com jogo de NFTs famosos

O usuário 0xcheddie relevou em um post no Twitter como ele conseguiu obter mais de R$ 200 mil em dois meses sem nenhum investimento inicial. Para isso, ele se dedicou ao jogo Dookey Dash, lançando dentro do ecossistema da coleção de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) Bored Ape Yacht Club (BAYC), e ganhou 23 ethers.

O Dookey Dash foi anunciado no dia 12 de janeiro pela Yuga Labs, empresa por trás da coleção BAYC. Trata-se de um título que se assemelha a populares títulos mobile, onde o jogador corre infinitamente desviando de obstáculos. Quanto mais longe o jogador chega, maior é sua pontuação. Para jogar, é necessário ter um passe, distribuído somente entre detentores de NFTs da coleção.

O usuário contou que sabia da possibilidade de altos valores serem obtidos por NFTs com altas pontuações. Ele então concentrou esforços para que um colecionador dos da Yuga Labs entregasse seus tokens, permitindo o jogador os utilizasse. “Contudo, eu não sou um gamer, então eu sabia que não seria bom. Mesmo com as adversidades, eu estava decidido a dar meu máximo", destacou.

Após uma rotina de dez horas diárias jogando o Dookey Dash, o autor das publicações conta que conseguiu deixar os NFTs entre as mil melhores pontuações. Ele então começou a contatar outros membros da comunidade BAYC, cobrando 0,5 ethers para também colocar os seus tokens entre as maiores pontuações. O resultado foi um lucro de 5 ethers.

Lucrando com NFTs

Tudo mudou quando o jogo fez alterações que deixaram a jogabilidade mais difícil. “Minhas pontuações anteriores não eram mais suficientes, e meus clientes eram escassos. Eu estava sendo superado por jogadores melhores, não importa o quão duro eu tentasse. Mas em vez de desistir, tentei uma nova estratégia”, conta.

A estratégia consistia em intermediar os serviços, conectando donos de passe e jogadores mais experientes. O usuário explicou que, assim, teve mais tempo para focar em encontrar clientes. “Eu levei minha ideia aos melhores jogadores: eu encontraria clientes para eles, e receberia uma parte da receita em troca", afirma.

Segundo o usuário, "eles [os jogadores] ficaram intrigados. Ao impulsionar mais de 200 passes, eu consegui um adicional de 18 ethers. A moral da história? Na Web3, você não precisa de caminhões de dinheiro para lucrar”, conclui o jogador.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok