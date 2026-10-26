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Strategy deixa de comprar bitcoin e gasta US$ 205 milhões em recompras de ação

Empresa não comprou nem vendeu criptomoeda na semana passada, enquanto as recompras de suas ações preferenciais STRC reduziram seu saldo em dólar

Michael Saylor em entrevista

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16h35.

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A Strategy, de Michael Saylor, não comprou nem vendeu bitcoin na semana passada, optando, em vez disso, por gastar US$ 204,9 milhões em recompras de ações preferenciais STRC.

A Strategy recomprou 2,07 milhões de ações entre segunda e sexta-feira, 23, sem registrar transações de bitcoin ou vendas de ações por meio de seu programa de oferta no mercado, de acordo com seu documento protocolado nesta segunda-feira, 26, junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

A empresa disse que suas reservas de bitcoin permaneceram em 848.517 BTC, adquiridas por US$ 64,02 bilhões, a um preço médio de US$ 75.446 por moeda. Na abertura do mercado acionário dos EUA na segunda-feira, a maior criptomoeda era negociada a cerca de US$ 79.992 por unidade.

A reserva em dólares americanos da Strategy permaneceu inalterada em relação à semana anterior, em US$ 4,83 bilhões. Seu saldo de caixa em dólar caiu cerca de 46%, para US$ 242,4 milhões, ante US$ 447,3 milhões, depois que a administração usou US$ 204,9 milhões para recomprar ações STRC.

Desde o início de outubro, a Strategy gastou cerca de US$ 664 milhões na recompra de ações preferenciais STRC, em comparação com US$ 72,3 milhões na compra de 851 BTC.

A pausa ocorreu enquanto o bitcoin caía em direção a US$ 80.000 na semana passada, depois de atingir US$ 84.777 na quarta-feira, de acordo com a CoinGecko.

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