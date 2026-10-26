Strategy deixa de comprar bitcoin e gasta US$ 205 milhões em recompras de ação

A Strategy, de Michael Saylor, não comprou nem vendeu bitcoin na semana passada, optando, em vez disso, por gastar US$ 204,9 milhões em recompras de ações preferenciais STRC.

A Strategy recomprou 2,07 milhões de ações entre segunda e sexta-feira, 23, sem registrar transações de bitcoin ou vendas de ações por meio de seu programa de oferta no mercado, de acordo com seu documento protocolado nesta segunda-feira, 26, junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

A empresa disse que suas reservas de bitcoin permaneceram em 848.517 BTC, adquiridas por US$ 64,02 bilhões, a um preço médio de US$ 75.446 por moeda. Na abertura do mercado acionário dos EUA na segunda-feira, a maior criptomoeda era negociada a cerca de US$ 79.992 por unidade.

A reserva em dólares americanos da Strategy permaneceu inalterada em relação à semana anterior, em US$ 4,83 bilhões. Seu saldo de caixa em dólar caiu cerca de 46%, para US$ 242,4 milhões, ante US$ 447,3 milhões, depois que a administração usou US$ 204,9 milhões para recomprar ações STRC.

Desde o início de outubro, a Strategy gastou cerca de US$ 664 milhões na recompra de ações preferenciais STRC, em comparação com US$ 72,3 milhões na compra de 851 BTC.

A pausa ocorreu enquanto o bitcoin caía em direção a US$ 80.000 na semana passada, depois de atingir US$ 84.777 na quarta-feira, de acordo com a CoinGecko.

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