Lula diz que governo trabalha para trazer brasileiros de Israel e colaborar com processo de paz

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 10, que o governo trabalha para repatriar todos os brasileiros que estiverem na região do conflito entre Israel e Hamas e solicitarem a volta ao Brasil. Ele também falou em "fazer todo o possível para o processo de paz".

Lula se manifestou por meio de seu perfil no X, novo nome do Twitter.

A postagem foi para promover a saída de Tel-Aviv do primeiro voo da Aeronáutica com brasileiros repatriados.

"O primeiro voo com 211 passageiros decolou de Tel-Aviv, em ação de repatriação dos brasileiros. Estão previstos mais cinco voos até domingo. O governo federal está atento e trabalhando para trazer de volta todos os brasileiros que solicitarem, bem como para fazer todo o possível para o processo de paz na região", disse o presidente da República.

"Governo brasileiro tem a satisfação de anunciar que, há poucos instantes, decolou de Tel-Aviv, com 211 passageiros, o primeiro voo de repatriação de nacionais brasileiros, que deverá pousar em Brasília no início da madrugada de quarta-feira. Estão previstos mais cinco voos até o próximo domingo, 15 de outubro", disse o Ministério de Relações Exteriores em comunicado.

Serão usadas seis aeronaves para buscar os cidadãos, em sua maioria turistas em Tel- Aviv e Jerusalém. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que os sobrevoos da FAB para repatriação de brasileiros foram autorizados por Israel. A pasta disse ainda está "acompanhando a situação dos turistas e das comunidades brasileiras em Israel e na Palestina". Pelo menos mil brasileiros devem ser resgatados até sábado. A operação deve se repetir na próxima semana.

Diante da guerra entre Israel e Hamas, o Itamaraty afirmou que a repatriação vai contar com dois KC-30 com suporte de 238 passageiros, dois KC-390, com capacidade para 80 passageiros cada um, e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República, com capacidade de 40 passageiros cada uma.