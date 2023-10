Investidores que apostaram contra alta do bitcoin perdem R$ 1,5 bilhão em 24 horas

A alta de mais de 10% do bitcoin na última segunda-feira, 23, com o ativo voltando a superar a casa dos US$ 30 mil foi majoritariamente positiva para os investidores desse mercado. Entretanto, alguns investidores que apostavam que a criptomoeda não superaria essa barreira tão cedo acabaram tendo perdas milionárias.

Dados reunidos pela plataforma CoinMarketCap apontam que, apenas na segunda-feira, esses investidores tiveram uma perda de cerca de US$ 310 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão, na cotação atual). E as causas desse prejuízo estão ligadas a uma prática tradicional do mercado.

A partir do chamado mercado de preços futuros, ou derivativos, os investidores conseguem negociar contratos de preços de um determinado ativo, como o bitcoin. Neles, é possível determinar acordos de que, caso o ativo chegue ou não a um determinado preço em um determinado momento, um dos lados da negociação ganhará o valor definido no contrato.

Os contratos negociados envolvendo uma projeção contrária a um determinado patamar de preço, na prática uma aposta de que o ativo cairá ou permanecerá lateralizado, envolvem o chamado "short". E foram essas opções que acabaram sendo liquidadas nesta semana.

Com isso, investidores que não esperavam que o bitcoin fosse superar a casa dos US$ 30 mil e chegar a um nível de preço acima de US$ 34 mil acabaram tendo as suas opções liquidadas, resultando em um prejuízo milionário. Na semana passada, algumas posições também foram liquidadas, em um mesmo fenômeno.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Por que o bitcoin disparou?

O mercado, que já vinha em uma escalada de otimismo em relação ao ETF de bitcoin à vista, estaria “subcomprado”, de acordo com Lucas Josa, analista da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“O bitcoin rompeu a casa dos 32 mil dólares após o CUSIP - um CUSIP é um código numérico ou alfanumérico de nove caracteres que identifica exclusivamente um título financeiro norte-americano com a finalidade de facilitar a compensação e liquidação de transações - e o ticker do ETF da BlackRock serem divulgados”, disse ele à EXAME.

Já existem diversas solicitações de ETFs de bitcoin à vista nos EUA sob a análise da Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês), mas o da BlackRock é o que mais anima investidores. Com mais de US$ 8,5 trilhões em ativos, a gestora é a maior do mundo atualmente.

“Apesar de ser uma parte normal de um processo de registro de ETF, a notícia trouxe muito otimismo para o mercado e demonstrou, novamente, que o mercado cripto estava subcomprado para o lançamento de um ou vários ETFs. Além disso, também tivemos a notícia de que a BlackRock já estava testando os "canos" para a negociação de seu possível ETF”, explicou Josa.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok