Investidores acusam ex-CEO da FTX de criar golpe com "criptomoeda de careca"

A criptomoeda BALD (careca, em português) se tornou um fenômeno breve no mercado. Em dois dias, ela foi de um pico de capitalização de US$ 85 milhões e centenas de investidores para uma perda de mais de 90% do seu valor. E agora, investidores querem encontrar o culpado pelo que acreditam ter sido um golpe milionário.

O BALD foi lançado como uma criptomoeda meme, fazendo referência aos memes sobre carecas e, mais especificamente, sobre o CEO da corretora Coinbase, Brian Armstrong. Em poucas horas, ele chegou a atingir volumes de negociação de US$ 100 milhões e uma capitalização de mercado de US$ 85 milhões após ser divulgado no Twitter.

Mas a queda também foi meteórica. Especialistas apontam que a perda significativa de valor ocorreu após o próprio criador do projeto ter vendido milhares de unidades do ativo, fazendo seu valor despencar, eliminando a liquidez do projeto e deixando vários investidores com perdas significativas.

Apesar do desenvolvedor negar ter realizado um "rug pull" - um tipo de golpe bastante comum no mercado cripto -, muitos investidores começaram a investigar o projeto, e encontraram ligações suspeitas. A principal foi a identificação da carteira digital do criador do BALD.

BALD e Sam Bankman-Fried

Ao analisar o endereço, usuários descobriram que ele estava ligado com movimentações para uma das carteiras da Alameda Research, uma empresa de investimentos em projetos de criptomoedas. Além disso, a Alameda Research foi criada por Sam Bankman-Fried, ex-CEO da corretora falida FTX.

Atualmente, Bankman-Fried está em prisão domiciliar nos Estados Unidos e aguarda julgamento por acusações de desvio de fundos de clientes da exchange, que eram usados na Alameda e para compras extravagantes. A conexão deu origem a especulações sobre o papel do executivo no projeto.

Igor Igamberdiev, chefe de pesquisa da empresa Wintermute, destacou que o dono da carteira ligada ao BALD demonstrava ter uma "capacidade técnica forte" e se provou como um "usuário experiente" do ambiente de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês).

Também foram identificadas operações da carteira nas corretoras Binance, FTX e Coinbase. Na visão de Igamberdiev, as ações do criador do BALD sugerem que ele era "definitivamente alguém da Alameda", mas ele acredita ser improvável que o responsável seja Sam Bankman-Fried.

Outro ponto destacado é que o fundador da FTX está com um acesso à internet limitado devido ao seu acordo com as autoridades dos Estados Unidos. Com isso, ele só pode ter acesso a alguns sites específicos de notícias, esportes e educações e sua atividade está sendo monitorada por autoridades. Por isso, é pouco provável que o executivo tenha sido o responsável pela criptomoeda meme BALD.

