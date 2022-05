Investidor transfere R$ 1,6 bilhão em bitcoin e paga apenas R$ 0,60 em taxas

Uma transferência multimilionária de bitcoin realizada no domingo, 29, mostra quanto o maior blockchain do mundo pode ser eficiente para grandes transações financeiras: ao enviar 11.492,5 unidades da criptomoeda, avaliadas a pouco mais de US$ 333 milhões (R$ 1,57 bilhão) o custo da operação foi de 0,000004 bitcoin, o equivalente a 12 centavos de dólar.

O custo da transação é um dos principais argumentos para os que defendem o uso da rede Bitcoin em grandes operações financeiras e remessas internacionais de grande valor. No caso, foi de 0,0000000348% do total enviado, muito abaixo do que custaria em sistemas bancários tradicionais.

Além disso, a operação, feita entre duas carteiras cujos proprietários são desconhecidos e divulgada pelo WhaleAlert (abaixo), também é muito mais rápida, completada em cerca de 15 minutos. Uma transferência internacional do mesmo valor, pelo sistema financeiro convencional, levaria vários dias.

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 11,258 #BTC (329,220,439 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallethttps://t.co/am0viK88lj — Whale Alert (@whale_alert) May 29, 2022

Apesar da eficiência, baixo custo e transparência, as transações com criptomoedas ainda esbarram na volatilidade dos ativos. No caso do bitcoin, por exemplo, a transação de 11.492 unidades do ativo no domingo era equivalente a cerca de US$ 332 milhões. Com a alta no preço da criptomoeda nesta segunda-feira, o montante passou a valer mais de US$ 350 milhões (R$ 1,65 bilhão).

É por causa desses motivos, principalmente, que grandes instituições financeiras já começam a utilizar a tecnologia blockchain para grandes movimentações financeiras, em especial para operações internacionais — mas em geral com o uso de stablecoins, cujo valor é estável, atrelado a algum ativo como dólar, euro ou ouro, cuja volatilidade é muito menor. JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup e HSBC são alguns dos grandes bancos que já estão testando transações e remessas com a tecnologia.

