Exclusivo: Sky fecha parceria com Amazon para vender internet por satélite no Brasil

A Vrio, grupo dono das marcas Sky e DirecTV, fechou uma parceria com a Amazon para levar internet por satélite a áreas remotas do Brasil, como a Amazônia.

A Sky Brasil será responsável pela comercialização do serviço de internet via satélite do Projeto Kuiper, iniciativa da Amazon na área. A Sky ficará responsável por vender as antenas, cobrar o serviço em reais e prestar atendimento aos clientes.

A Amazon ainda está na etapa de lançamento dos satélites que oferecerão a conexão. Assim, a venda do serviço ao público em geral deve começar no segundo trimestre de 2025.

A rede do Kuiper terá 3.326 satélites e estará disponível em todos os cantos do Brasil, sem impedimentos geográficos, e também na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. Nos outros países, o serviço será vendido pela marca DirecTV Latin America, também de propriedade da Vrio.

Com isso, a parceria entre Sky e Amazon competirá com outros serviços de internet por satélite, como a Starlink, de Elon Musk, além de Telebras, Claro, Oi, Vivo e Viasat, entre outras, que atuam neste mercado no país.

"Levaremos o serviço de internet por satélite da Amazon a milhões de pessoas, que será mais acessível que o da concorrência, com melhor qualidade e estabilidade e alta velocidade", disse Dario Werthein, presidente da Vrio Corp, para a EXAME.

"Nós do Projeto Kuiper visitamos comunidades remotas com dificuldades de se conectar à internet, e pudemos presenciar a importância da conectividade na qualidade de vida das pessoas, e das muitas oportunidades que essa ferramenta pode criar", disse Bruno Henriques, líder de Desenvolvimento de Negócios Latam para o Projeto Kuiper da Amazon, em nota.

Os primeiros satélites do Kuiper foram lançados em outubro de 2023. A expectativa da Amazon é que os primeiros clientes comecem a ser atendidos até o fim de 2024, e que metade da rede prevista de satélites esteja em órbita até julho de 2026.

A Sky, que ganhou mercado como provedora de TV por assinatura via satélite, vem buscando se expandir para outras áreas nos últimos anos, como o fornecimento de banda larga por fibra óptica. O grupo Vrio, que é dono da marca e tem sede na Argentina, também planeja abrir um banco digital para oferecer serviços financeiros aos clientes.