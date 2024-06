Análise: após decisão monetária do Fed, bitcoin segue em tendência de alta

Os mercados globais têm bastante volatilidade nesta quarta-feira, 12, com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA e a decisão de política monetária dos EUA pelo Fed, que optou por manter a taxa de juros sem alterações. O S&P500 (SPX), principal índice dos EUA, renovou máxima histórica em 5.466 e o Índice Dólar (DXY) falhou em dar continuidade ao movimento de alta, com lateralidade perto da média móvel de 200 dias em 104,450.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin, ether e Solana.

S&P 500

O S&P500 possui tendência de alta no curto e médio prazo, com alinhamento das médias móveis de 21 e 50 dias. O preço rompeu o último topo em 5.265,0 e acionou um novo pivô de alta, com objetivos de Fibonacci em 5.455,0 (161,8%) e 5.574,0 (200%). O Índice de Força Relativa está sobrecomprado, mas o mercado pode permanecer nesse nível por mais tempo.

DXY

O dólar fechou a última semana com alta de 0,30%. No gráfico diário do DXY,, o preço fez uma nova reversão para alta e rompeu a média móvel de 200 dias, sustentando a linha de tendência de alta. As próximas resistências são 105,700 e 106,500.

Insight: A tendência de médio prazo do DXY é de alta e voltou a ganhar força no curto prazo. O rompimento do topo anterior em 105,700 pode levar ao acionamento de um novo pivô de alta, com objetivo no topo de abr-24 em 106,500. Os próximos suportes são 104,000 e 103,000, em um cenário de falha na continuidade do movimento de alta.

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin formou uma lateralidade no curto prazo entre US$ 56.500 e US$ 72.800. A tendência de médio prazo é de alta, com o preço trabalhando acima da média móvel de 200 dias. O gráfico diário do BTCUSD mostra uma lateralidade bem delimitada, mas o price action mostra a formação de mínimas mais altas que as anteriores e cruzamento das médias móveis de 21 e 50 dias.

A próxima resistência é o topo em US$ 72.800 e seu rompimento pode levar ao teste das projeções de Fibonacci em US$ 81.000 (141,4%) e US$ 84.550 (161,8%).

O gráfico do Ethereum (ETHUSD) possui tendência de alta no médio prazo e fez uma nova tentativa de recuperação no curto prazo. As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de alta, indicando aumento da pressão compradora.

O preço formou uma lateralidade em US$ 3.000 e a região pode atuar como um suporte relevante. A próxima resistência é o topo anterior em US$ 4.100. Os compradores seguem dominantes, apesar da última correção, e o rompimento da resistência citada pode levar à formação de uma nova pernada de alta.

O criptoativo Solana formou um topo mais baixo que o anterior e tem queda de 2,25% essa semana . O gráfico diário do SOLUSD ainda tem cruzamento de alta das médias móveis de 21 e 50 dias, mas acompanhamos um aumento da pressão vendedora, com uma sequência de máximas e mínimas mais baixas que as anteriores. O próximo suporte relevante é a base do último pivô e a média móvel de 200 dias em US$ 128,35.

