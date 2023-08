Investidor perde R$ 2,5 milhões após comprar "criptomoeda de careca"

Um grande investidor se tornou uma das vítimas das perdas ligadas à criptomoeda meme BALD, que ficou conhecida como a "cripto de careca" por fazer referência a memes sobre carecas. A perda foi identificada pelo usuário do Twitter dealer.eth e divulgada na última segunda-feira, 31, mostrando que o investidor perdeu R$ 2,5 milhões em três horas.

No último final de semana, a Base, blockchain da corretora de criptomoedas Coinbase ainda em fase de testes, foi dominada pela fama repentina do BALD, que chegou a registrar uma valorização de 3.100% entre o sábado, 29, e o domingo, 30. A popularidade do ativo acabou atraindo muitos investidores, que também gostaram das piadas envolvendo o projeto e o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, que é careca.

Aproveitando o movimento especulativo que foi criado, um grande investidor do mercado migrou 51 ethers da Ethereum para a rede Base e comprou o equivalente a R$ 459 mil em BALD ao preço de R$ 0,064. Com a alta nos preços, o investidor chegou a ter um lucro de 150 ethers, mas usou todo o saldo para comprar mais unidades da criptomoeda.

A nova compra, desta vez, foi de R$ 1,36 milhão. “Quando o token cresceu, ele realizou parte dos lucros. Mas então… Ele voltou e comprou BALD, de novo e de novo, a um preço maior”, comentou o usuário dealer.eth. Ele ainda aponta que, ainda que o investidor tivesse vendido o token ao preço de R$ 0,38, ainda distante da máxima história do BALD, seu lucro seria de R$ 3,6 milhões.

Ao todo, 201 ethers foram movidos para a Base e usadas para comprar BALD, gerando 99 ethers de lucro. Foram usadas, no entanto, aproximadamente 300 ethers para recomprar os tokens. “Três horas depois, o criador do contrato removeu a liquidez e começou a vender tudo. No final, ele [o investidor] ficou com apenas 13,82 ETH", destacou o post.

O usuário do Twitter destacou ainda que "o medo de perder uma aparente oportunidade de investimento sempre leva a perdas. Espero que ele esteja bem”. Assim como a sua ascensão, a queda da criptomoeda foi meteórica. Após o criador do projeto começar a se desfazer dos ativos que detinha, o projeto perdeu mais de 90% da sua capitalização total de mercado.

BALD e Sam Bankman-Fried

Apesar do desenvolvedor da cripto afirmar que não fez isso para prejudicar os investidores, ele atraiu fortes críticas por parte dos usuários, que começaram a investigar quem seria o idealizador. Ao analisar o endereço de carteira original da cripto, usuários descobriram que ele estava ligado com movimentações para uma das carteiras da Alameda Research, uma empresa de investimentos em projetos de criptomoedas.

Além disso, a Alameda Research foi criada por Sam Bankman-Fried, ex-CEO da corretora falida FTX. Atualmente, Bankman-Fried está em prisão domiciliar nos Estados Unidos e aguarda julgamento por acusações de desvio de fundos de clientes da exchange, que eram usados na Alameda e para compras extravagantes. A conexão deu origem a especulações sobre o papel do executivo no projeto.

Igor Igamberdiev, chefe de pesquisa da empresa Wintermute, destacou que as ações do criador do BALD sugerem que ele era "definitivamente alguém da Alameda", mas ele acredita ser improvável que o responsável seja Sam Bankman-Fried.

