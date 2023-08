Investidor que comprou 300 dólares em bitcoin tem lucro de US$ 29 milhões após 13 anos

Um investidor que não movimentava uma carteira de criptomoedas desde 2010 realizou nesta semana suas primeiras transferências registradas, envolvendo 1.005 bitcoins. Considerando a variação de preço nos últimos 13 anos, ele obteve um lucro na casa dos US$ 29 milhões (R$ 144 milhões, na cotação atual).

A movimentação foi identificada por diferentes empresas que monitoram operações em redes blockchain. Um dos primeiros a apontar o "despertar" da carteira foi o pesquisador Kirill Kretov, que se referiu ao evento como um "despertar notável" considerando tanto o período de obtenção dos ativos quanto o valor.

Kretov pontuou que os bitcoins que estavam armazenados eram "virgens", ou seja, ficaram armazenados na carteira assim que ela foi criada e estavam lá desde a cunhagem na rede blockchain, sem nunca terem sido transferidos. Com isso, o detentor foi um dos primeiros investidores do projeto.

Dados apontam que, à época, ele investiu US$ 328 para adquirir todas as unidades da criptomoeda. Agora, ele possui uma valorização de mais de 9.000%. A antiguidade da carteira gerou até especulações de que ela poderia pertencer ao criador do bitcoin, Satoshi Nakamoto, cuja verdadeira identidade nunca foi relevada.

Em entrevista ao Cointelegraph, Kretov disse que é improvável que o investidor seja Satoshi Nakamoto. Para ele, o mais provável é que a carteira pertença a um investidor com foco em longo prazo ou então a alguma entidade que também possa ter movimentado outras unidades do ativo paradas em carteiras há menos tempo.

Kretov pontuou que, entre 2020 e 2021, um investidor desconhecido movimentou carteiras digitais 13 vezes, todas com unidades de bitcoin que não eram transferidos desde a cunhagem na rede blockchain. Ele acredita que os dois casos podem estar ligados. Até o momento, não se sabe se o dono da carteira vendeu os ativos movimentados.

Foco no longo prazo?

Sem um pronunciamento oficial do investidor, não há como saber com certeza qual foi o motivo que o levou a movimentar os ethers após tantos anos. Em geral, casos como esse estão associados a duas situações mais comuns no mercado em relação ao comportamento de investidores.

É a primeira é a concretização de uma estratégia de investimento de longo prazo, mantendo os ativos adquiridos parados e então realizando lucros apenas depois de longos períodos de tempo, quando há uma valorização significativa daquela criptomoeda.

Outra possibilidade é que o investidor havia perdido as chaves de acesso à carteira com os ethers. Como elas não podem ser substituídas, ele poderia ter passado anos sem conseguir movimentar os fundos. Entretanto, caso ele tenha encontrado as chaves, seria possível realizar transferências normalmente.

