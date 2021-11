Interesse aumenta, mas jovens ainda rejeitam criptomoedas para pagamentos

Realizado pela Worldpay from FIS, o Generation Pay, estudo responsável por analisar o comportamento de diferentes gerações a fim de compreender seus hábitos em relação às finanças e métodos de pagamento, destacou que apesar de um grande número de jovens demonstrarem interesse pelos criptoativos e sua tecnologia, seu uso enquanto método ainda continua em segundo plano.

Feito em parceria com a Savanta, o Generation Pay ouviu mais de 4 mil participantes do Brasil, Reino Unido, Singapura, Austrália e Estados Unidos, que demonstraram uma grande aderência à evolução dos métodos de pagamento, principalmente em relação aos pagamentos realizados sem contato, que já estão presentes na vida de 60% de todos os entrevistados, que enxergam o formato como uma forma muito mais fácil e conveniente de realizar as compras.

No âmbito dos criptoativos, o estudo demonstrou que as gerações Z e Y (millenials), estão entre as mais interessadas em utilizar tecnologias mais avançadas para pagamentos, como os que são realizados através da integração com outros dispositivos, com o uso de biometria e, com criptoativos.

Apesar de 40% dos millenials consultados terem demonstrado um interesse pelo setor cripto, apenas 5% entre todas as pessoas consultadas afirmaram já ter utilizado criptoativos como forma de pagamento, revelando que talvez, este tipo de ativo tenha mais espaço como uma forma de investimento.

Em comparação aos outros países, com base nos hábitos de consumo evidenciados na pesquisa, os consumidores do Brasil, ao lado de Singapura, aparecem como os mais receptivos às novas tecnologias para pagamentos, com mais de 40% dos entrevistados demonstrando um aceno positivo às tecnologias mais avançadas.

Independentemente da geração, os brasileiros demonstraram um grande interesse por se manterem atualizados em relação aos novos métodos e canais para efetuarem seus pagamentos, com mais de 50% dos entrevistados demonstrando interesse por essas novas tecnologias, o que por sua vez, reflete muito bem o grande crescimento do Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central (Pix), que em pouco mais de um ano, já possui mais de 348 milhões de chaves cadastradas, que ao todo, já realizaram quase 1 bilhão de transações.

Os métodos de pagamento estão evoluindo muito rapidamente, assim como a forma com que as pessoas lidam com o dinheiro de fato. Este relatório indica possíveis tendências para o futuro, como o uso de pagamentos por voz e, até mesmo, a realização de pagamentos dentro do metaverso.

Confira o nosso podcast sobre a evolução do dinheiro e dos métodos de pagamento e descubra como essas transformações podem impactar sua vida desde já.