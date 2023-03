Inteligência artificial vai tornar o metaverso mais seguro e inclusivo, diz executivo

A inteligência artificial se tornou em 2023 a grande moeda para o cenário tecnológico emergente após o lançamento do chatbot ChatGPT-4, desenvolvido pela OpenAI. No entanto, as opiniões sobre esta tecnologia inovadora são confusas, com alguns afirmando que ela pode acabar trazendo problemas para a sociedade. Outros, veem a novidade com bons olhos.

É o caso de Sebastien Borget, cofundador e diretor de operações do The Sandbox ⏤ um dos maiores projetos de metaverso do mundo ⏤ e presidente da Aliança de Jogos em Blockchain (Blockchain Game Alliance, em inglês). Ele falou sobre o tema em uma entrevista ao Cointelegraph durante o WOW Summit Hong Kong 2023.

O executivo afirmou que está animado com “as possibilidades que a inteligência artificial oferece aos criadores”. Em vez de temer a nova tecnologia, Borget disse que ela vai existir para ajudar os criadores a desenvolver projetos ainda mais rápido, trazendo mais benefícios e ajudando nos processos criativos atuais.

“Com esta ferramenta, de IA generativa, [criadores] podem mostrar e materializar ideias em segundos. É fantástico. A velocidade com que as ideias podem ganhar vida foi muito acelerada", destacou. Borget também disse que isso ajudará a trazer mais vida ao metaverso, por exemplo, com mais avatares “diversos e inclusivos” para os usuários.

Ele citou como exemplo uma empresa que desenvolve um aplicativo de inteligência artificial que permite aos usuários fazer upload de vídeos de um smartphone, tirar emoções diretamente do feed ao vivo e adicioná-las a um avatar. Para o o cofundador do The Sandbox, esse caso de uso permite “mais expressão e sentimento” na criação de conteúdo.

“A IA também ajuda a tornar o metaverso mais seguro, porque pode moderar o texto em chats para reduzir a toxicidade, por exemplo, de maneira mais automatizada”, explica. E essa não é a primeira vez que a tecnologia é mencionada como uma forma de melhorar a segurança no espaço Web3.

Uso de inteligência artificial

Para alguns integrantes do segmento, as ferramentas baseadas em inteligência artificial seriam capazes de trazer segurança e transparência aos mercados de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Outros ecoam o sentimento de Borget de que a IA está sendo usada para tornar o metaverso mais interativo.

Para eles, a tecnologia pode ajudar em representações mais precisas de experiências sociais do mundo físico que ainda não são possíveis no metaverso disponível hoje. No entanto, os céticos quanto à inteligência artificial ainda soam alarmes sobre os possíveis efeitos negativos decorrentes da tecnologia.

Em 22 de março, mais de 2,6 mil líderes e pesquisadores da indústria de tecnologia, incluindo o bilionário Elon Musk, assinaram uma carta aberta enfatizando a necessidade de uma pausa no desenvolvimento dessa nova tecnologia. A carta cita “profundos riscos para a sociedade e a humanidade” com a velocidade atual dos desenvolvimentos.

