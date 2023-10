Inteligência Artificial pode ser usada em ‘todos os processos’ do JPMorgan, diz CEO

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, afirma que a inteligência artificial (IA) poderia ser aplicada a "todos os processos" de sua empresa e pode substituir humanos em determinadas funções.

Em uma entrevista à Bloomberg em 2 de outubro, Dimon disse que espera ver "todos os tipos diferentes de modelos" e ferramentas e tecnologia para IA no futuro. "É algo vivo e em constante evolução", disse ele, acrescentando:

"Mas a forma de pensar para nós é que em todos os processos, desde erros, negociações, proteção, pesquisa, todos os aplicativos, todos os bancos de dados, você pode aplicar a IA."

"Portanto, pode ser como um copiloto, pode ser para substituir humanos... A IA está fazendo a maior parte da proteção de ações para nós. É geração de ideias, são modelos de linguagem grandes", disse ele, acrescentando de forma mais geral, também poderia afetar o atendimento ao cliente.

JPMorgan CEO Jamie Dimon says artificial intelligence will be part of "every single process," adding it's already "doing all the equity hedging for us" https://t.co/EtsTbiME1a pic.twitter.com/J9YD4slOpv

— Bloomberg (@business) October 2, 2023