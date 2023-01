Inflação vem conforme esperado nos EUA, mas criptomoedas não demonstram reação imediata

Os dados do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA (CPI) foram liberados na manhã desta quinta-feira, 12, sem pegar ninguém de surpresa. A inflação no país vem conforme o esperado e esta pode ter sido a razão para uma reação pouco expressiva do mercado de criptomoedas.

As cotações dos principais ativos sofrem pouca variação. O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, sobe 0,4% na última hora, enquanto o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, sobe 0,4% no mesmo período, de acordo com dados do CoinGecko.

“Está em linha com o que o mercado já esperava, então muito provavelmente esse resultado negativo no mês a mês já estava precificado”, disse Lucas Josa, analista de criptoativos no BTG Pactual.

A expectativa pelos dados do CPI era alimentada por investidores de criptomoedas em todo o mundo, já que o que acontece na maior economia do mundo se provou bastante significativo para a performance do setor de ativos digitais no último ano.

Isso porque as medidas tomadas pelo Federal Reserve contra a inflação em 2022 foram responsáveis por boa parte da aversão ao risco de investidores. No entanto, analistas esperam que a situação apresente alívio na economia norte-americana, o que consequentemente reduziria a postura agressiva do banco central.

Neste sentido, o CPI é muito importante para que o Fed desenvolva sua política monetária quanto à inflação ao longo do ano. Confira os dados do Índice de Preços ao Consumidor norte-americano para dezembro de 2022:

• Headline CPI: -0,1% m/m vs consenso -0,1% (BTGP: -0,065%);

• Headline CPI: 6,5% a/a vs consenso +6,5% (BTGP: +6,43%);

• Núcleo CPI: 0,3% m/m vs consenso +0,3% (BTGP: +0,30%);

• Núcleo CPI: 5,7% a/a vs consenso +5,7% (BTGP: +5,68%)

Em dezembro de 2022, o Federal Reserve já sinalizou uma postura menos agressiva contra a inflação apresentando um aumento menor do que o praticado ao longo de boa parte de 2022 na taxa de juros do país. Discursos do presidente da instituição também colaboraram para alimentar o otimismo de investidores, principalmente de ativos de risco como ações e criptomoedas.

“Como o CPI veio dentro do esperado, o mercado vai reagir de forma neutra positiva, porque não esperamos mais um descontrole no aumento da taxa de juros”, comentou Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move.

“É normal a gente ver volatilidade ao longo do dia diante desse anúncio, o mercado vai digerir e vai precificar. Como veio dentro do esperado, não espero nenhuma grande mudança, onde o sentido geral do mercado já era de leve recuperação” concluiu o especialista.

