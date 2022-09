Inflação persistente nos EUA prejudica ativos de risco como criptomoedas, diz analista do BTG

Por Lucas Costa*

A terça-feira, 13, é de queda nos mercados globais. Os dados de inflação americana (CPI) divulgados no dia de hoje vieram acima do esperado e foram responsáveis por um movimento de aversão ao risco, que derrubou os índices de ações, fortaleceu o dólar e provocou uma disparada nas expectativas de juros futuros.

O mercado esperava um alívio nos indicadores de inflação, mas o CPI surpreendeu com avanço de 0,1% m/m em agosto, sendo que a expectativa era uma deflação de -0,1% m/m. Segundo a equipe de macro e estratégia do BTG Pactual, o consenso de mercado era uma elevação de 0,30% m/m no núcleo de inflação (exclui bens voláteis como alimentos e energia) e o dado veio com 0,6% m/m no mês.

O cenário de uma inflação persistente favorece o ritmo de elevação de taxa de juros e prejudica aqueles ativos que são percebidos pelo mercado como de maior risco, que hoje em dia, ainda é o caso do bitcoin e outros criptoativos.

O resultado que vemos hoje fez com que o S&P500 (índice das 500 maiores ações da bolsa americana) trabalhasse com 4,50% de queda, enquanto o Nasdaq chegou a mais de 5% de desvalorização. O mercado americano vinha em uma recuperação recente, mas o movimento técnico de hoje frustra os compradores e leva ao teste das mínimas da semana passada, com cruzamento baixista dos indicadores.

O bitcoin tem queda de aproximadamente 9,63% no dia de hoje e o ether chegou a aproximadamente 7% de desvalorização. O gráfico diário do bitcoin tem o preço se aproximando novamente do suporte dos US$ 19.000, região que teve interesse comprador nos últimos testes em junho e na semana passada.

A tendência de médio prazo do principal criptoativo é de queda e no curto prazo temos lateralidade entre a mínima de junho de 2022 em US$ 17.578 e o topo de agosto em US$ 25.235. O preço voltou a trabalhar abaixo da média móvel de 21 e 50 períodos, sinalizando aumento da pressão vendedora após o movimento de hoje.

O nosso cenário é de indefinição na tendência de curto prazo do Bitcoin, uma vez que não temos rompimentos de fundos ou topos relevantes. O mercado possui inércia e nos ciclos de lateralidade é comum que retomadas de tendência falhem, mantendo o mercado no seu estado de equilíbrio. A nossa expectativa é de teste do fundo anterior em US$ 17.580, região determinante para melhor definição de tendência, uma vez que seu rompimento pode levar ao teste das projeções de Fibonacci em US$ 15.135. Acompanhamos também um aumento de força relativa do ether, com o par ETH/BTC subindo aproximadamente 3,10% no dia de hoje.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

