Imposto de Renda 2022: como declarar suas criptomoedas

Nesta edição do Panorama Regulatório, Nicholas Sacchi e Thamilla Talarico mergulham nas regras para a declaração do Imposto de Renda. Eles explicam como declarar os seus criptoativos no IR 2022 e a calcular corretamente os tributos envolvendo operações com criptomoedas.

Ainda tem dúvidas sobre como declarar as suas criptomoedas? Quer entender melhor como calcular os ganhos de capital com as suas operações? Assista ao vídeo e saiba tudo sobre a declaração de criptoativos no Imposto de Renda 2022:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok