Imperdível: Future of Money recebe CEO da maior exchange cripto do mundo

O sexta dia de Future of Money, evento da EXAME que promove debates e palestras online, ao vivo e 100% gratuito sobre o futuro do dinheiro, discutirá os criptoativos nesta quinta-feira (12), e terá um convidado especial: Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ, que comanda a Binance, maior exchange cripto do mundo.

CZ é um executivo chinês, radicado no Canadá que, deopis de começar sua vida profissional como desenvolvedor no mercado de ações japonês, conheceu o universo dos criptoativos em 2013 e foi um dos desenvolvedores da Blockchain.info, hoje uma das principais wallets cripto do mundo.

Em 2017, criado a Binance após arrecadar 15 milhões de dólares em um ICO. Menos de oito meses depois, a companhia já era a maior do mundo por volume de negociação, o que o levou à lista de “Pessoas Mais Ricas do Mercado Cripto” criada pela Forbes. Em 2020, a Binance tem negociado mais de 3 bilhões de dólares por dia em criptoativos, chegando a registrar dias com volume superior a 5 bilhões de dólares.

No Future of Money, CZ terá um painel exclusivo, mediado por Nicolas Sacchi, head de criptoativos da EXAME, com transmissão no YouTube a partir das 21h, chamado “A ascensão da maior exhange cripto do mundo e insights sobre o mercado”.

Além dele, o sexto dia do FoM terá outros 3 paineis com convidados especiais e relevantes para discutir o mercado de criptoativos. A programação começa às 17h, com o keynote “Investimento em criptoativos via fundos de índice”, com participação de Matthew Hougan, chefe mundial de research na Bitwise.

Na sequência, às 18h, Dan Morehead, maior investidor institucional de criptoativos do mundo, fará um keynote sobre “Criptoativos como investimento” e, depois, às 19h, acontece o debate “A indústria de criptoativos no Brasil e no mundo”, com participação de nomes relevantes do mercado, como Safiri Felix, Marcelo Sampaio, Alexandre Vasarhelyi e Fernando Carvalho.

Para conferir a agenda do Future of Money, que acontece até 30 de novembro, e para ver detalhes sobre cada dia do evento, clique aqui.