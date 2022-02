Identidade de criadores de NFTs famosos é divulgada e gera polêmica

O Buzzfeed, uma empresa estadunidense de mídia e entretenimento na internet, revelou as identidades de dois dos quatro fundadores da famosa coleção de tokens não-fungíveis (NFTs) chamada Bored Ape Yacht Club (BAYC). Os pseudônimos "Gordon Goner" e "Gargamel" seriam Greg Solano e Wylie Aronow no mundo real.

A jornalista Kate Notopoulos escreveu o artigo publicado na última sexta-feira, 4, intitulado "Encontramos os nomes reais dos pseudônimos dos fundadores do Bored Ape Yacht Club".

Notopoulos conseguiu descobrir as identidades da dupla pesquisando os registros publicamente disponíveis da Yuga Labs, a empresa por trás da coleção. A Yuga Labs foi constituída em Delaware com endereço associado a Solano, enquanto outros registros apontam para Aronow.

Got doxxed against my will. Oh well.

Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN

— GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022