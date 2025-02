IA descentralizada é "oportunidade maior que o bitcoin", diz executivo de cripto

O bitcoin se consolidou como um dos investimentos mais lucrativos dos últimos anos, saltando do zero em 2009 para um preço de mais de US$ 100 mil em 2025. Mas outro setor pode ser uma oportunidade ainda maior para investidores. É o que afirma Barry Silbert, CEO do conglomerado Digital Currency Group.

Segundo Silbert, trata-se da chamada inteligência artificial descentralizada, também conhecida como deIA. O executivo revelou que a sua companhia já investiu mais de US$ 100 milhões em projetos na área, enxergando o setor como uma "oportunidade geracional" para investidores.

Silbert esclareceu que os investimentos em IA não representam um abandono do mercado cripto. Na verdade, ele acredita que a IA descentralizada vai gerar a "próxima grande era das criptomoedas", resultando em uma oportunidade ainda maior que a gerada pelo surgimento do bitcoin.

Para o executivo, o segmento deverá materializar os esforços do mercado cripto de unir a inteligência artificial com a tecnologia blockchain. E ele projeta que os resultados serão mais positivos para a sociedade do que projetos de IA de código fechado, como o ChatGPT da OpenAI.

A avaliação de Silbert é que "nós estamos nos movendo da posse digital de um ativo para a posse descentralizada da inteligência e da disponibilidade de vastos recursos computacionais descentralizados", que resultam no surgimento e expansão da IA descentralizada.

O CEO do Digital Currency Group ressalta que o bitcoin tem como grande papel gerar uma "revolução" no mundo das finanças, mas que a inteligência artificial pode gerar uma revolução ainda maior, ligada à posse e governança dos modelos de IA por trás de chatbots e outras ferramentas.

Silbert se referiu principalmente a projetos de IA de código aberto, que podem ser replicadas e melhoras por qualquer desenvolvedor interessado. A ideia por trás desse tipo de projeto é criar uma rede ampla e descentralizada de contribuidores para ter constantes aprimoramentos.

Atualmente, uma das IAs de código aberto mais famosas é a chinesa DeepSeek. Entretanto, Silbert destacou que diversas IAs de código aberto já existem no mercado cripto, incluindo com criptomoedas correspondentes, surgindo como opções de investimento.