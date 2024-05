Hong Kong proíbe operações do Worldcoin, projeto de "identidade digital" de Sam Altman

O escritório do Comissário de Privacidade de Dados Pessoais de Hong Kong anunciou nesta quarta-feira, 22, que decidiu proibir as operações do Worldcoin. As autoridades realizaram uma investigação e afirmam que o projeto violou as regras de privacidade de dados pessoais da região.

Em um comunicado sobre a decisão, as autoridades destacaram que realizaram 10 visitas em locais que contavam com operações do Worldcoin entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024 após preocupações sobre "riscos aos dados pessoais" dos cidadãos. Em seguida, teve início uma investigação cujo resultado levou à decisão da proibição.

Segundo o escritório, cerca de 8 mil cidadãos de Hong Kong realizaram o processo de escaneamento de íris que está na base da operação do Worldcoin. Após o escaneamento, o usuário recebe uma quantia de criptomoedas e também um World ID, a "identidade digital global" da iniciativa.

O comunicado pontua que "os resultados da investigação revelaram que os usuários do projeto Worldcoin precisavam permitir que a organização coletasse suas imagens de rosto e íris por meio de digitalização de íris". A investigação apontou que a operação violou as leis do país sobre coleta, retenção, transparência, acesso e correção de dados.

Entre os achados, as autoridades alegam que "as imagens de rosto e íris coletadas pelo projeto Worldcoin eram desnecessárias e excessivas", violando a lei, além de não informar de forma detalhada e transparente dos riscos envolvendo a coleta de dados biométricos. As autoridades pontuam ainda que os dados pessoais dos usuários podiam ser armazenados por até 10 anos para o treinamento de sistemas de inteligência artificial.

Além de Hong Kong, o Worldcoin também está proibido em Portugal e na Espanha, além de enfrentar investigações sobre privacidade de dados em outros países. Recentemente, o projeto anunciou uma mudança no seu sistema de privacidade de dados.

O Worldcoin foi lançado para o público em 2023 e é liderado pelos executivos Alex Blania e Sam Altman, que também é CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT. O objetivo do projeto é criar uma identidade digital única global para facilitar a diferenciação entre humanos e robôs.

A EXAME entrou em contato com a Tools for Humanity e solicitou um posicionamento sobre o caso. Esta reportagem será atualizada caso um comunicado seja enviado.