História da Ethereum vai virar filme com diretor de Alien e Blade Runner

The Infinite Machine, ou "A máquina infinita", livro da jornalista e especialista em criptoativos Camila Russo que detalha a criação e ascensão da rede Ethereum, vai ganhar uma adaptação cinematográfica com produção de Ridley Scott — diretor de grandes sucessos como Blade Runner, Alien e Casa Gucci — além da direção de Shyam Madiraju, envolvido em sucessos de crítica como Cake, estrelado por Jennifer Aniston.

Segundo informações do Deadline, o filme vai narrar a história da segunda maior criptomoeda do mundo, seu crescimento e o futuro da internet como a conhecemos. “A história da Ethereum começa com Vitalik Buterin, um autodidata de 19 anos que viu o potencial do blockchain quando a tecnologia ainda estava em estágios iniciais. Ele convenceu um grupo de programadores a se juntarem a ele em sua missão de construir um potente computador global”, completa o famoso site de notícias sobre Hollywood.

Além de direção de Madiraju e produção de Scott, o filme também contará com Tom Moran e Vera Meyer da Scott Free, produtora por trás de filmes como Gladiador, Hannibal e Casa Gucci. A distribuição do longo será da Versus Entertainment, responsável por produções tais como o documentário sobre a vida de Woody Allen.

“É incrivelmente animador ter Ridley Scott e toda a equipe da Scott Free produzindo o filme The Infinite Machine com a gente. Não consigo pensar em um time melhor para levar a incrível história das pessoas por trás da tecnologia mais revolucionária desde a internet para um filme que vai cativar os corações da nossa geração”, disse Camila Russo.

NFTs do projeto, da The Infinite Machine Collection na OpenSea, estão sendo vendidos para criar uma comunidade interessada no longa-metragem. Segundo a página do projeto, aproximadamente 30% dos 10.499 tokens serão escolhidos aleatoriamente para receber benefícios, entre eles aparecer como figurante no filme, visitar o set de filmagens, ser convidado para a estreia e ter seu nome nos créditos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok