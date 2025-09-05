Future of Money

Grandes investidores da Ethereum intensificam compras da criptomoeda após recorde

Levantamento indica que queda recente da criptomoeda após recorde não afastou grandes investidores, que mantiveram aquisições

Ethereum: grandes investidores seguem comprando criptomoeda (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16h02.

Após bater um novo recorde em 24 de agosto, o ether acabou devolvendo parte dos ganhos e segue em queda desde então. Entretanto, o movimento não afastou os grandes investidores da criptomoeda, que seguem comprando unidades. É o que aponta um levantamento divulgada pela plataforma Santiment.

A análise de dados em blockchain indicam que investidores que já contam com 1 mil a 100 mil unidades da criptomoeda aumentaram os seus investimentos em 14% nos últimos cinco meses. O movimento converge com a disparada do ativo, inclusive com uma performance melhor que a do bitcoin.

Considerando a variação no período, o ether apresenta uma disparada de 132%, enquanto o bitcoin subiu 34%. Para analistas, os dados mostram um movimento de migração entre grandes investidores de varejo e investidores institucionais, que trocaram o bitcoin pelo ether.

O reposicionamento não indica que o bitcoin foi abandonado, mas parte do capital acabou migrando para a outra criptomoeda, que tem se mostrado atraente e com potencial em meio a um ambiente regulatório mais favorável nos EUA e à disparada no uso de stablecoins.

Apenas nos últimos três meses, o blockchain Ethereum registrou um total de US$ 9,9 bilhões novos na rede. Além disso, as stablecoins atraíram US$ 6,7 bilhões apenas nas últimas semanas, e a Ethereum ainda é o blockchain líder na emissão desses ativos.

Especialistas afirmam que o projeto voltou a se consolidar no mercado de criptomoedas, após anos marcados por um desempenho negativo e pela dificuldade de competir com outros blockchains mais novos e eficientes. O cenário parece ter mudado, ao menos no curto prazo.

Com isso, investidores que já tinham investimentos expressivos no ether também parecem ter se aproveitado do cenário para ampliar seus ativos. Essa categoria de investidores é conhecida como "baleia" no mercado cripto, exatamente pelos grandes valores que costumam possuir.

O comportamento desses investidores costuma ser monitorado de perto pelo mercado, já que períodos de vendas por "baleias" costumam resultar em uma tendência de queda mais intensa do ativo e uma forte pressão de venda. Ao menos até o momento, esse não parece ser o caso.

