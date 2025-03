Governo Lula diz que reserva de bitcoin é 'determinante para a nossa prosperidade'

Um representante do governo Lula afirmou na última terça-feira, 25, que o debate em torno da criação de uma reserva estratégica de bitcoin no Brasil é de "interesse público" e "determinante" para a prosperidade econômica do país. As falas ocorrem após a criação de uma reserva da criptomoeda nos Estados Unidos.

O chefe de gabinete do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Pedro Giocondo Guerra, falou sobre o tema durante a cerimônia de posse do deputado Júlio Lopes (PP-RJ) como novo presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo (FPBC).

Guerra estava representando oficialmente o governo federal quando fez a declaração sobre a reserva de bitcoin. Ele afirmou que "debater com rigor a constituição de uma reserva soberana de valor de bitcoin é de interesse público e será determinante para a nossa prosperidade".

"Bitcoin é o ouro digital, o ouro da internet. É uma tecnologia que permite transmitir riqueza de uma ponta a outra do planeta com agilidade e armazenar os frutos do nosso trabalho de maneira eficiente e segura", disse ainda o membro do governo Lula.

Guerra também citou que a criptomoeda possui características importantes que viabilizam o seu uso como reserva de valor, em especial a sua escassez e lógica deflacionária. Ao mesmo tempo, pontuou que as moedas fiduciárias podem ser impressas e têm uma lógica inflacionária.

Os comentários foram os primeiros de um membro do governo Lula sobre a reserva estratégica de bitcoin. O debate tem ganhado tração ao redor do mundo, mas na prática apenas os Estados Unidos e El Salvador possuem reservas oficiais da criptomoeda, além de investimentos por parte do Butão.

O presidente Donald Trump criou a reserva da criptomoeda a partir de uma ordem executiva em 6 de março. A reserva reúne unidades do ativo apreendidas pelo governo em operações policiais. O texto também proíbe novas vendas da moeda digital.

No Brasil, o deputado federal Eros Biondini (PL-MG) apresentou em 26 de novembro de 2024 um projeto de lei que viabilizaria a criação de uma reserva de bitcoin. A proposta afirma que a reserva ajudaria a proteger a economia nacional. A tramitação do projeto ainda está na fase inicial.

