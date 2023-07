Governo dos EUA movimenta R$ 1,5 bilhão em bitcoin usados por criminosos

Uma carteira digital de criptomoedas associada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ, na sigla em inglês) moveu aproximadamente 9.825,25 bitcoins, no valor de cerca de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão), em uma série de transações realizadas na última quarta-feira, 12.

Até o momento, não está claro se as transações, que parecem ter se propagado para pelo menos 101 novas carteiras, foram enviadas para endereços de corretoras de criptomoedas para venda ou se permanecem sob a custódia do Departamento de Justiça em outras carteiras digitais.

Inicialmente, aproximadamente 9.825 dos bitcoins apreendidos com o mercado negro online Silk Road foram movimentados em um par de transações enviadas a três endereços. A maior parte das criptomoedas – 8.200 unidades no valor de quase US$ 250 milhões – foi enviada para um único endereço, que posteriormente dividiu o valor total em 101 endereços, pouco mais de uma hora depois.

O governo dos Estados Unidos revelou anteriormente que tinha planos de descarregar o restante do bitcoin apreendido da Silk Road ao longo de quatro transações em lote durante o restante do ano de 2023. Alguns investidores temem que esse despejo afete negativamente o preço do ativo no curto prazo, com aumentos repentinos de oferta.

De acordo com os dados atualizados de redes blockchains, é possível que o governo dos Estados Unidos esteja testando estratégias de liquidez. Uma conta associada a transações em lote realizadas em 7 de março de 2023 parece ter lucrado US$ 237.934.919 a partir de 30.174,7 bitcoins.

No entanto, outra conta que recebeu 9.825,6 unidades da criptomoeda do DOJ no mesmo lote de 7 de março distribuiu essas criptomoedas entre 101 contas. Posteriormente, a mesma conta se juntou a 599 para enviar um total de aproximadamente 0,1 bitcoin (cerca de US$ 3.032) para outra carteira, que então distribuiu 51 bitcoins em 37 endereços.

Efeitos no mercado?

Embora haja muitas especulações sobre a natureza exata das transações, que agora abrangem mais de 800 endereços de carteiras digitais de criptomoedas, o grande número de operações e carteiras associadas torna o rastreamento das movimentações do governo dos Estados Unidos uma tarefa cada vez mais desafiadora.

Essa incerteza levou alguns membros da comunidade de criptomoedas a temer que o bitcoin esteja sendo "destruído" ou que o movimento de despertar do governo dos EUA sobre a moeda se espalhe por todo o mercado e faça com que os investidores abandonem o que alguns consideram os estágios iniciais de uma forte valorização do ativo.

Outros entusiastas minimizaram esses comentários como medo, incerteza e dúvida (FUD, na sigla em inglês) desnecessários, com base na falta de movimentos substanciais no mercado – mais de seis horas depois que as transações foram registradas, o preço do bitcoin variou menos de 1%.

