Projeto de lei para eliminar banco central nos EUA foi inspirado no bitcoin

O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, pode ter sua existência ameaçada por um projeto de lei no país. Proposto pelo congressista Thomas Massie, do partido Republicano do estado do Kentucky, o PL gerou polêmica ao pedir pela eliminação do Federal Reserve com inspirações em um livro sobre bitcoin.

Discutindo o projeto de lei em um podcast recente, Massie afirmou que “aprendeu algumas coisas” depois de ouvir o audiolivro “O Padrão Bitcoin”, de Saifedean Ammous. Segundo Massie, “já passou da hora” de trazer de volta uma legislação para eliminar o Fed.

O Padrão Bitcoin

O livro, publicado em 2018, propõe que o bitcoin poderia se tornar o dinheiro dominante do mundo, graças às suas propriedades monetárias como a escassez programada. O autor também liga uma série de males sociais nas últimas décadas ao abandono do padrão-ouro pelos Estados Unidos em 1971, incluindo a redução da poupança das famílias e a inflação.

“Os primeiros 80% não são sobre bitcoin, é sobre dinheiro, é sobre ‘o que é dinheiro?’. Ele tem que definir isso antes que você possa explicar o que é bitcoin, porque você não pode presumir que todo mundo sabe o que era dinheiro.”

"Thomas Massie leu 'O Padrão Bitcoin' e decidiu propor uma lei para eliminar o Fed. De nada, Estados Unidos", publicou Saifedean Ammous, o autor do livro, em sua conta no X (antigo Twitter).

Chamado de “Lei de Abolição do Federal Reserve”, o projeto que Massie tenta aprovar aborda pontos similares ao livro de Ammous. O texto declara que as pessoas “veem suas poupanças evaporar” sob as políticas do banco central norte-americano, que beneficiam “apenas os ricos e bem conectados”.

Surpreendentemente, Massie afirma que seu projeto de lei recebeu 24 apoiadores, todos republicanos. Membros da comunidade cripto também apoiam o projeto.

