Governo dos EUA apreende mais de R$ 1,6 bilhão em bitcoin de criminoso

O governo dos Estados Unidos anunciou na última sexta-feira, 26, que apreendeu cerca de 8,1 mil unidades de bitcoin que pertenciam a um britânico que se declarou culpado de acusações de tráfico de drogas na data do anúncio. Considerando a cotação atual da criptomoeda, o montante equivale a pouco mais de R$ 1,6 bilhão, ou US$ 340 milhões.

A apreensão foi realizada pela Administração de Repressão a Drogas, um órgão federal. Segundo as autoridades responsáveis pela ação, ela foi a maior apreensão de criptomoedas já realizada pelo órgão e ocorreu em março de 2023 no estado de Ohio, quando os ativos foram congelados à espera do julgamento.

As unidades de bitcoin pertenciam a Banmeet Singh, um britânico de 40 anos que usava o Silk Road, um site da chamada Deep Web, para vender diversos tipos de drogas e medicamentos sem prescrição médica. As criptomoedas teriam sido obtidas por ele como pagamento pelas vendas.

Na época da apreensão, o montante era equivalente a cerca de US$ 150 mil, ou pouco mais de R$ 739 milhões. Entretanto, o preço do bitcoin valorizou desde então, fazendo com que o valor atual das criptomoedas apreendidas seja maior. As autoridades ainda não informaram o que pretendem fazer com os ativos.

Singh é acusado de ter montado uma "rede internacional" de tráfico de drogas e medicamentos, incluindo Fentanil, a partir do Silk Road. O marketplace da Deep Web foi alvo de diversas operações das autoridades dos Estados Unidos nos últimos anos, resultando na sua desativação.

Governo dos EUA e bitcoin

Dados mais recentes apontam que os Estados Unidos possuem cerca de 215 mil unidades da criptomoeda, equivalente a pouco mais de R$ 42 bilhões. O volume significativo em posse do governo americano gera temores de um impacto relevante no mercado caso o país decida se desfazer dessas criptomoedas em algum momento.

A maior parte das unidades apreendidas está ligada à operação das autoridades norte-americanas contra o Silk Road. A prisão dos donos do site resultou no confisco de quase 10 mil unidades da criptomoeda. Outros países, como a China, também possuem volumes significativos da criptomoeda que foram apreendidos em operações.

Na semana passada, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que pretende vender cerca de US$ 130 milhões (mais de R$ 600 milhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin que foram apreendidas pelas autoridades do país em 2021.

