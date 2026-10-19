Bitcoin sobe com onda de compras de criptomoedas por empresas de capital aberto

O bitcoin opera em alta nesta segunda-feira, 19, ampliando os ganhos do fim de semana em meio a diversos anúncios de compras de criptomoedas por empresas de capital aberto nos Estados Unidos.

A Strategy comprou 267 bitcoins na semana passada, a um preço-médio de US$ 82.900, totalizando US$ 22,1 milhões. Com isso, a maior tesouraria de ativos digitais do mundo é agora dona de 848.517 BTC.

No mesmo período, a Strive adquiriu mais 1.223 bitcoins, a um preço-médio de US$ 81.734, o que equivale a quase US$ 100 milhões. Com a nova compra, a empresa chegou a 36.818 BTC em sua tesouraria, avançando mais um passo em sua meta de se tornar a segunda empresa com mais bitcoins do mundo. Na frente dela, Twenty One Capital tem 43.514 BTC e a Metaplanet possui 44 mil BTC.

Por fim, a Bitmine adquiriu US$ 30 milhões na criptomoeda ether e chegou a um total de 6,04 milhões de ETH em tesouraria. Só faltam 64 mil tokens para a companhia se tornar dona de 5% de todo o Ethereum do mundo.

Às 10h19 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 82.509. Já o ether tem alta de 0,5%, a US$ 2.421.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o movimento do bitcoin acompanha a recuperação dos mercados de tecnologia nos EUA, mas os dados de derivativos ainda não mostram um aumento expressivo na exposição dos investidores.

"O volume de futuros de criptomoedas subiu 51%, para US$ 146 bilhões, enquanto o open interest [número de contratos de derivativos que continuam ativos sem serem fechados, exercidos ou liquidados] avançou apenas 1,25%, para US$ 141 bilhões", destaca Cheung.

Análise técnica do bitcoin

Do lado da análise gráfica, o country manager da Bitget diz que os indicadores técnicos apontam para um cenário ainda neutro.

Gráfico do bitcoin em 19 de outubro de 2026

"O RSI [Índice de Força Relativa] está próximo de 52 pontos, sem apresentar sobrecompra ou sobrevenda, enquanto o MACD [Convergência e Divergência de Médias Móveis] permanece em território negativo. Isso sugere que a recuperação segue gradual, sem uma sinalização clara de força compradora", avalia o executivo.

ETFs e indicadores

Na sexta-feira, 16, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 82,4 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 71,8 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 69,7 milhões. Este foi o terceiro pregão consecutivo de saída de capital nos fundos da segunda maior moeda digital do mundo.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 49 para os 50 pontos de ontem para hoje. Com isso, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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