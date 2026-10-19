Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Bitcoin sobe com onda de compras de criptomoedas por empresas de capital aberto

Aquisições realizadas por Strategy, Strive e Bitmine revelam um retorno da demanda por parte das 'tesourarias de ativos digitais'

Representação do bitcoin (crédito: Erling Løken Andersen/Unsplash)

Representação do bitcoin (crédito: Erling Løken Andersen/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10h34.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O bitcoin opera em alta nesta segunda-feira, 19, ampliando os ganhos do fim de semana em meio a diversos anúncios de compras de criptomoedas por empresas de capital aberto nos Estados Unidos.

A Strategy comprou 267 bitcoins na semana passada, a um preço-médio de US$ 82.900, totalizando US$ 22,1 milhões. Com isso, a maior tesouraria de ativos digitais do mundo é agora dona de 848.517 BTC.

No mesmo período, a Strive adquiriu mais 1.223 bitcoins, a um preço-médio de US$ 81.734, o que equivale a quase US$ 100 milhões. Com a nova compra, a empresa chegou a 36.818 BTC em sua tesouraria, avançando mais um passo em sua meta de se tornar a segunda empresa com mais bitcoins do mundo. Na frente dela, Twenty One Capital tem 43.514 BTC e a Metaplanet possui 44 mil BTC.

Por fim, a Bitmine adquiriu US$ 30 milhões na criptomoeda ether e chegou a um total de 6,04 milhões de ETH em tesouraria. Só faltam 64 mil tokens para a companhia se tornar dona de 5% de todo o Ethereum do mundo.

Às 10h19 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 82.509. Já o ether tem alta de 0,5%, a US$ 2.421.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o movimento do bitcoin acompanha a recuperação dos mercados de tecnologia nos EUA, mas os dados de derivativos ainda não mostram um aumento expressivo na exposição dos investidores.

"O volume de futuros de criptomoedas subiu 51%, para US$ 146 bilhões, enquanto o open interest [número de contratos de derivativos que continuam ativos sem serem fechados, exercidos ou liquidados] avançou apenas 1,25%, para US$ 141 bilhões", destaca Cheung.

Análise técnica do bitcoin

Do lado da análise gráfica, o country manager da Bitget diz que os indicadores técnicos apontam para um cenário ainda neutro.

Gráfico do bitcoin em 19 de outubro de 2026

Gráfico do bitcoin em 19 de outubro de 2026

"O RSI [Índice de Força Relativa] está próximo de 52 pontos, sem apresentar sobrecompra ou sobrevenda, enquanto o MACD [Convergência e Divergência de Médias Móveis] permanece em território negativo. Isso sugere que a recuperação segue gradual, sem uma sinalização clara de força compradora", avalia o executivo.

ETFs e indicadores

Na sexta-feira, 16, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 82,4 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 71,8 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 69,7 milhões. Este foi o terceiro pregão consecutivo de saída de capital nos fundos da segunda maior moeda digital do mundo.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 49 para os 50 pontos de ontem para hoje. Com isso, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinPreço do bitcoinCriptomoedas

Mais de Future of Money

Impulso de gestores? China? Qual será o próximo grande driver do bitcoin?

Apostar ou investir? Os limites entre apostas e instrumentos financeiros

ETFs podem decidir quanto vale o assessor do futuro

Exclusivo: OKX pede licença cripto ao Banco Central no Brasil

Mais na Exame

Minhas Finanças

Empréstimo para pagar empréstimo? O hábito de 81% dos inadimplentes no Brasil

Inteligência Artificial

Smart TVs sob medida: usuários usam IA para criar telas e funções próprias para televisores antigos

Economia

Pix ou dinheiro físico? Pesquisa revela a preferência dos idosos no Brasil

Um conteúdo Bússola

Como a IA está impulsionando negócios de empreendedores solo