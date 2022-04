Governo dos EUA contrata conselheiro cripto como vice-presidente do Fed

Após a saída da ex-governadora do Conselho do Federal Reserve, Sarah Bloom Raskin, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou sua intenção de nomear o ex-funcionário do governo Obama e professor de direito Michael Barr, ex-conselheiro do protocolo cripto Ripple, como vice-presidente de supervisão do banco central.

Em um anúncio de sexta-feira, a Casa Branca disse que Barr era a escolha de Biden para supervisionar o Federal Reserve e definir a agenda regulatória para sua liderança.

Barr fez parte do conselho consultivo da Ripple Labs de 2015 a 2017, atuou como secretário assistente do Departamento do Tesouro para instituições financeiras sob o ex-presidente Barack Obama e ministrou cursos sobre regulamentação financeira na Universidade de Michigan.

De acordo com a Casa Branca, ele foi “um arquiteto-chave” da Lei Dodd-Frank – legislação que continua a influenciar a política financeira nos Estados Unidos.

“Barr tem forte apoio de todo o espectro político – e foi confirmado pelo Senado em uma base bipartidária”, disse o presidente Biden. “Ele entende que este trabalho não é partidário, mas desempenha um papel crítico na regulação das instituições financeiras de nossa nação para garantir que os americanos sejam tratados de forma justa e proteger a estabilidade de nossa economia.”

De acordo com o presidente dos EUA, ele queria “avançar rapidamente a indicação de Barr”, provavelmente porque o cargo de vice-presidente para supervisão está vago desde que o mandato do governador do Fed Randal Quarles terminou em outubro de 2021.

O senador de Ohio Sherrod Brown, que preside o Senado Banking Committee, disse que apoiaria a nomeação, citando a necessidade de um “conselho completo do Fed”.

“O vice-presidente de supervisão desempenha um papel crítico na proteção de nosso sistema financeiro e deve priorizar uma forte regulamentação financeira e identificar e ficar à frente dos riscos para nossa economia”, disse Brown. “Apoiarei este candidato-chave e exorto fortemente meus colegas republicanos a abandonar sua velha cartilha de ataques pessoais e demagogia e colocar os americanos e seus bolsos em primeiro lugar”.

.@SenSherrodBrown on President Biden's nomination for Fed Reserve Vice Chair: "Michael Barr understands the importance of this role at this critical time in our economic recovery...I will support this key nominee." pic.twitter.com/LdREQX3fCS — chrismeagher46 (@chrismeagher46) April 15, 2022

Não está claro se o partidarismo pode desempenhar um papel na indicação potencial de Barr através do comitê e uma votação completa no Senado.

Raskin, a primeira escolha de Biden para vice-presidente de supervisão, retirou seu nome de consideração em março, citando "ataques implacáveis ​​de interesses especiais" e referindo-se aos legisladores republicanos que "mantiveram reféns" sua indicação desde fevereiro.

Naquela época, membros republicanos do Comitê Bancário do Senado boicotaram uma reunião destinada a levar as escolhas de Biden para votação no Senado.

O Senado ainda não confirmou as escolhas de Biden para presidente, vice-presidente e dois governadores do Fed: Jerome Powell, Lael Brainard, Lisa Cook e Philip Jefferson, respectivamente.

Powell tem servido como presidente pro tempore desde 4 de fevereiro na ausência de uma votação completa no Senado, enquanto Brainard continua a servir como membro do conselho de governadores do Fed.

