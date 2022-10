Google e corretora de criptomoedas anunciam colaboração para pagamentos em serviços digitais

O Google e a exchange Coinbase anunciaram nesta terça-feira, 11, uma parceria que envolverá a oferta de pagamentos usando criptomoedas para os serviços da gigante de tecnologia oferecidos no Google Cloud.

Em comunicado, a Coinbase afirmou que a colaboração está ligada ao "reconhecimento da importância da expansão dos serviços cripto e da construção na Web3" por parte do Google.

"A Web3 é a próxima geração da internet que permitirá que as pessoas possuam propriedade digital em um ambiente aberto e descentralizado. Nos próximos anos, acreditamos que todas as empresas e desenvolvedores estarão desenvolvendo a Web3", diz a corretora de criptomoedas.

A Coinbase informou que a parceria conterá com quatro partes. Na primeira, o Google Cloud selecionará alguns clientes para permitir o pagamento de serviços via criptomoedas através da plataforma Coinbase Commerce.

Além disso, desenvolvedores ligados à Web3 terão acesso ao blockchain de dados do Google Cloud, com uma interação para melhor desenvolver sistemas ligados à nova geração da internet.

O Google também usará o sistema Coinbase Prime para desenvolver serviços cripto institucionais, como de custódia.

A colaboração envolve ainda o uso do Google Cloud para a Coinbase construir uma exchange e serviços de dados mais complexos, usando a tecnologia para processar dados do blockchain em escala maior.

A corretora de criptomoedas afirma que está "animada" com a parceria, e que espera que ela "permita que desenvolvedores em todos os lugares criem ótimos produtos para o ecossistema Web3".

