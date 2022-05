Golpes com criptomoedas e NFTs: como evitar ser a próxima vítima

Já imaginou ser roubado depois de clicar em um link? Você já deve ter ouvido falar nesse golpe: criminosos se aproveitam de temas que estão em alta para ludibriar suas vítimas.

A bola da vez? As criptomoedas e os NFTs.

Prometendo lucros impensáveis ou a resolução de algum problema, eles podem te convencer a colaborar no que não passa de um roubo.

Assista ao vídeo e descubra como funciona o golpe de phishing e como evitar cair nele com Michelle Ferreira:

