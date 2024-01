Gestora de R$ 1 trilhão entra com pedido para lançar ETF de bitcoin em Hong Kong

A Harvest Fund Management, uma das maiores gestoras de ativos da China, entrou nesta segunda-feira, 29, com um pedido para lançar um ETF de bitcoin no mercado financeiro de Hong Kong, um dos principais do mundo. No momento, a companhia conta com pouco mais de US$ 220 bilhões em ativos sob gestão, ou mais de R$ 1 trilhão, na cotação atual.

Caso obtenha a liberação dos reguladores de Hong Kong, a gestora se tornaria a primeira a lançar um fundo negociado em bolsa de preço à vista da criptomoeda na região. Segundo o site Tencent News, a meta da empresa é lançar o fundo até 10 de fevereiro.

Anteriormente, um dos principais reguladores do mercado de Hong Kong informou que cerca de 10 gestoras estavam avaliando possíveis pedidos de ETFs de bitcoin, mas a Harvest Fund foi a primeira a submeter um pedido. Outra gestora que deverá enviar uma solicitação é a Venture Smart Financial Holdings.

O interesse das gestoras surgiu após a SEC - regulador dos Estados Unidos - aprovar os pedidos de 11 gestoras para o lançamento de fundos da criptomoeda no país, após anos negando solicitações desse tipo. Antes de 2024, o mercado norte-americano contava apenas com ETFs de futuros do ativo.

Além da possível liberação dos ETFs de bitcoin, os reguladores de Hong Kong também estão planejando incentivar projetos envolvendo stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos. De acordo com informações da Bloomberg, a Autoridade Monetária de Hong Kong planeja lançar regras específicas para esses ativos.

Em seguida, gestoras deverão iniciar testes envolvendo stablecoins, que então poderão ser lançadas para o público. A expectativa é que esse período de testes de estenda pelo primeiro semestre de 2024, indicando que uma liberação para o mercado ocorrerá a partir da segunda metade do ano.

As novidades representam novos avanços na postura das autoridades de Hong Kong em relação ao mundo das criptomoedas. Em 2023, os reguladores suavizaram suas posições e passaram a incentivar projetos envolvendo criptoativos, com destaque para a tokenização.

A mudança de postura, porém, ainda não se estendeu pelo resto da China. As autoridades chinesas mantêm as críticas às criptomoedas e uma proibição de negociação. Porém, Hong Kong pode servir agora como um ambiente de testes e uma ponte de acesso para os chineses interessados no mundo cripto.

