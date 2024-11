Gestora dobra preço-alvo para MicroStrategy: "Imã de bitcoin que vai atrair bilhões"

A empresa de software MicroStrategy se tornou um "imã de bitcoin" após criar um modelo de tesouraria "sem paralelos" que deve atrair "bilhões de dólares em investimentos". Essa é a análise da gestora Bernstein, que nesta semana dobrou o seu preço-alvo para as ações da companhia.

Em um relatório divulgou na última segunda-feira, 25, analistas da gestora mantiveram uma recomendação de compra para os papéis da empresa. Além disso, eles elevaram o preço-alvo para as ações de US$ 290 para US$ 600. No momento, ela está cotada na casa dos US$ 400.

A gestora Canaccord também elevou recentemente o seu preço-alvo, que saiu de US$ 300 para US$ 510, e manteve sua recomendação de compra. O Bernstein, porém, foi mais enfático ao defender uma tese de investimento na companhia, baseada na relação entre a MicroStrategy e o bitcoin.

"Nós acreditamos que o bitcoin entrou em um mercado de alta estrutural ligado à regulação e ao apoio do governo dos Estados Unidos, à adoção por investidores institucionais e a um ambiente macroeconômico favorável", pontuaram os analistas da gestora.

Nesse cenário, a MicroStrategy deverá ser um dos principais beneficiados, considerando a grande exposição que a empresa tem ao bitcoin e ao fato das ações da companhia terem se transformado em uma espécie de exposição indireta à criptomoeda.

Em 2020, a empresa implementou uma estratégia de aquisição do ativo e uso como reserva de valor em seu patrimônio. Desde então, ela já gastou US$ 21,9 bilhões em aquisições, somando 386,7 mil unidades de bitcoin e se firmando como a maior detentora institucional do ativo.

Apesar dos gastos consideráveis, as unidades adquiridas valem no momento US$ 37 bilhões, indicando o lucro significativo que a companhia obteve com a estratégia. O custo médio por unidade compra está em US$ 56 mil, sendo que o bitcoin está cotado na casa dos US$ 92 mil atualmente.

Recentemente, a MicroStrategy também anunciou que pretende investir mais US$ 42 bilhões (R$ 242 bilhões, na cotação atual) em compras de unidades de bitcoin nos próximos meses, indicando que a sua aposta na criptomoeda está longe de acabar.

A relação entre o bitcoin e a MicroStrategy também tem atraído investidores para as ações da companhia. Apenas em novembro, as ações acumulam uma alta de 90%.