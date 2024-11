MicroStrategy chega a US$ 37 bilhões em bitcoin após nova compra de US$ 5 bilhões

A empresa de software MicroStrategy anunciou nesta segunda-feira, 25, que concluiu uma nova rodada de compras de bitcoin. Ao todo, a companhia investiu mais US$ 5,4 bilhões (R$ 31,32 bilhões, na cotação atual) na criptomoeda, chegando à marca de US$ 37 bilhões (R$ 214 bilhões, na cotação atual) em unidades do ativo.

Como em outras ocasiões, a nova aquisição foi anunciada por Michael Saylor, ex-CEO e atual presidente do conselho da companhia, em uma publicação no X, antigo Twitter. Ele informou ainda que a compra teve um preço médio de US$ 97.862 por unidade adquirida, o maior até agora.

Ao todo, a MicroStrategy comprou 55,5 mil novas unidades de bitcoin. Com isso, ela chegou a um novo recorde de 386,7 mil unidades da criptomoeda sob custódia. A nova aquisição, a terceira semanal consecutiva, reforçou a posição da companhia como a maior detentora institucional da moeda digital.

Saylor informou ainda que a empresa tem uma lucratividade de 59,3% no acumulado do ano com essas aquisições, considerando o momento do mercado até o último domingo, 24. No total, a MicroStrategy gastou US$ 21,9 bilhões com as compras, com um preço médio de US$ 56.761 por unidade.

O preço do bitcoin no momento, n casa dos US$ 98 mil, está consideravelmente acima do preço médio de compra da MicroStrategy, o que resulta no lucro da empresa com as aquisições. As compras tiveram início em agosto de 2020, em um movimento criado pelo próprio Saylor.

Bitcoin e MicroStrategy

A criptomoeda foi adotada pela MicroStrategy como uma reserva de valor em seus balanços. Recentemente, a MicroStrategy também anunciou que pretende investir mais US$ 42 bilhões (R$ 242 bilhões, na cotação atual) em compras de unidades de bitcoin nos próximos meses.

Apesar da lucratividade com as operações, o preço médio de compra por unidade da criptomoeda tem subido a cada aquisição, resultante da decisão da empresa de manter as compras mesmo com uma disparada do ativo. Entretanto, a MicroStrategy não deu sinais de que vai suspender as operações.

A relação entre o bitcoin e a MicroStrategy também tem atraído investidores para as ações da companhia, com os papéis sendo tratados no mercado como uma forma de exposição indireta à criptomoeda. Apenas em novembro, as ações acumulam uma alta de 90%.