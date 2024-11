Homem recusa US$ 13 milhões em bitcoin por seu apartamento e perde lucro de US$ 3 bilhões

Em meados de 2015, o preço do bitcoin era de US$ 260. Na época, um comprador ofereceu 50 mil unidades da criptomoeda por um apartamento em Nova York no que poderia ter sido uma transação histórica. Este ano, cada unidade de bitcoin chegou a custar próximo de US$ 100 mil. O lucro do dono do apartamento poderia superar os US$ 3 bilhões... se ele não tivesse recusado a oferta.

Na época, um episódio do programa Million Dollar Listing New York registrou o ocorrido. Um famoso corretor de imóveis, Ryan Serhant, recebeu uma oferta de um comprador interessado em um apartamento. A proposta era pagar 50 mil bitcoins por um apartamento de dois quartos em Nova York, cujo preço era de US$ 14 milhões.

Um trecho do episódio disponível na internet mostra a reação do dono do apartamento. Ele claramente não estava disposto a aceitar a oferta.

The year is 2015. Seller receives a $13million offer for their property - but paid in Bitcoin. 50,000 Bitcoin. He declines. Todays value? $3.18 billion. pic.twitter.com/kmf8A4r15p — Tyler (@TylerDurden) September 24, 2024

“Vou ser completamente honesto com você, Ryan. Esse não é nem o maior problema. A oferta é US$ 1 milhão abaixo do preço que pedi!”, responde o dono do apartamento ao corretor no telefone. Na época, 50 mil bitcoins valiam aproximadamente US$ 13 milhões.

No entanto, o acordo poderia ter gerado um lucro acima de US$ 3 bilhões para ele, caso recebesse os 50 mil bitcoins pelo apartamento em 2015 e os guardasse até hoje.

No episódio, o corretor ainda tenta argumentar com o proprietário, mencionando o valor alto por um apartamento de apenas dois quartos.

“No final do dia, você precisa olhar para o preço bruto. Estamos pedindo US$ 14 milhões para um apartamento de dois quartos”, disse Ryan.

