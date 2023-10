Gestora cancela lançamento de ETF de futuros de ether e cita momento do mercado

A Volatility Shares, uma empresa financeira que oferece uma gama de produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês), decidiu cancelar os seus planos de lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) de preços futuros de ether na última segunda-feira, 2. A companhia justificou a decisão citando mudanças nas condições do mercado.

Em um e-mail enviado ao Cointelegraph após ser questionado sobre o assunto, o cofundador e presidente da empresa, Justin Young, confirmou o cancelamento do lançamento do fundo: "Você está correto - não fizemos o lançamento hoje. Não vislumbramos a oportunidade neste momento".

No entanto, quando perguntado se a empresa ainda planejava lançar um ETF de preços futuros de ether em algum momento, Young respondeu: "É claro". Ele acrescentou ainda que "os planos estão por ser anunciados" em relação aos próximos passos da companhia.

Os ETFs de futuros de ether acompanham os preços dos contratos de futuros da criptomoeda – acordos para negociar o ativo em um momento e preço específicos em um determinado período. Essencialmente, eles permitem que os investidores se envolvam na negociação do ativo sem ter que de fato possuir a criptomoeda.

Lançamento de ETFs de ether

A Volatility Shares estava preparada para ser a primeira empresa a oferecer um ETF de futuros de ether. Esperava-se que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) aprovasse o lançamento do primeiro produto desse tipo em 12 de outubro, mas as preocupações com a paralisação do governo dos Estados Unidos em 1º de outubro teriam levado o regulador a antecipar o cronograma de aprovação.

Com isso, várias empresas começaram a oferecer ETFs de futuros de ether a partir da última segunda-feira, incluindo as gestoras Valkyrie, VanEck, ProShares e Bitwise. Além do lançamento de fundos exclusivos de contratos futuros da criptomoeda, a SEC também autorizou a criação de fundos mistos, com futuros de bitcoin e de ether.

Como o Cointelegraph informou recentemente, em caso de paralisação a tramitação dos projetos de lei de ativos digitais seriam interrompidos em meio a potencial paralisação do governo dos Estados Unidos, e os reguladores financeiros, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), corriam o risco de precisar funcionar com uma equipe reduzida.

Entretanto, em uma reviravolta, o governo dos Estados Unidos conseguiu evitar a paralisação ao aprovar uma medida provisória para manter os seus serviços financiados até 17 de novembro, com o Senado aprovando a medida por 88 votos contra 9. O presidente dos Estados Unidos Joe Biden assinou a lei logo depois, ainda na noite do último sábado, 30.

