Gary Vee explica interesse em NFTs: "Ativos para comunicar quem você é"

Tido como um dos maiores "gurus" da tecnologia, o bilionário empresário Gary Vee afirmou que os NFTs ainda são “absurdamente incompreendidos” e comparou sua valorização com a de outros itens sem valor intrínseco, mas que criaram mercados bilionários, como tênis colecionáveis e cards esportivos.

Em entrevista à emissora americana CNBC, Gary Vee foi perguntado sobre como enxerga o mercado de criptoativos e confrontado com a afirmação de que o setor é um espaço para "ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro, e para lavagem de dinheiro e outros crimes". O especialista em tecnologia, que tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram, respondeu: “Como qualquer nova avenida de inovação, existem bons e maus atores. Vejo como uma nova plataforma na qual humanos e consumidores vão se desenvolver e seus lados bons e ruins serão refletidos na plataforma”.

Quando a discussão foi direcionada para os NFTs, Gary Vee defendeu esse tipo de ativo, comparando-os às obras de Andy Worhol e Jackson Pollock, que, segundo ele, também eram apontados como obras sem nenhum valor antes de se tornarem reconhecidas e negociadas por milhões de dólares.

O CEO da VaynerMedia completou: “Acho que o mais importante é entender por que as pessoas compram NFTs. É pela mesma razão que compram bolsas Chanel, tênis da Nike e carros da Mercedes-Benz, é sobre a marca. Se você analisar o comportamento dos jovens abaixo dos 15 anos, é só Fortnite, Roblox e Minecraft. É a mesma razão pela qual as pessoas se importam com certificações no Instagram, ou quantos seguidores no TikTok você tem. “Estamos vivendo cada vez mais em um cenário digital, e os NFTs são um ativo para comunicar quem você é. Os humanos fazem isso desde sempre. Os NFTs serão a versão escalável disso”.

View this post on Instagram A post shared by Gary Vay-Ner-Chuk (@garyvee)

Além de empresário bem-sucedido no ramo da comunicação e um dos maiores influenciadores de empreendedorismo do mundo, Gary Vee também é um dos maiores entusiastas dos NFTs. Sua coleção é a segunda maior em termos de valor e a maior em número de tokens — ele tem impressionantes 3 mil NFTs em sua carteira cripto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok