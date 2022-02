NFTs dos famosos: Gary Vee tem a maior coleção, mas Snoop Dogg o mais caro

Os NFTs já caíram no gosto das celebridades há algum tempo, fato que foi reforçado pela recente aquisição de tokens não fungíveis por nomes como Justin Bieber e Neymar. Mas um levantamento do site NFTClub mostra quem são os famosos com as coleções mais valiosas e os NFTs mais caros.

O site compilou três diferentes listas com base em sites de monitoramento de NFTs como o DappRadar e em informações públicas do blockchain onde os tokens circulam - em sua esmagadora maioria, a rede Ethereum. A primeira mostra quais são as celebridades com coleções de NFTs mais valiosas. A segunda aponta quais os famosos com maior número de NFTs em suas carteiras, e a terceira indica quem são os donos dos NFTs mais caros.

O rapper Snoop Dogg e o "guru" da tecnologia Gary Vee aparecem no pódio das três listas. No ranking das coleções mais valiosas, Snoop Dogg é o terceiro colocado, com uma carteira de NFTs avaliados em 19,3 milhões de dólares (100 milhões de reais). Já Gary Vee é o segundo colocado, com um portfólio de tokens não fungíveis de 107 milhões de dólares (558 milhões de reais). À frente deles, apenas o milionário Mark Cuban e sua coleção de NFTs avaliada em incríveis 502 milhões de dólares (mais de 2,6 bilhões de reais).

A coleções mais valiosas

1: Mark Cuban - US$ 502,6 milhões

2: Gary Vee - US$ 107,2 milhões

3: Snoop Dogg - US$ 19,3 milhões

4: Logan Paul - US$ 4,85 milhões

5: Alexis Ohanian - US$ 3,91 milhões

6: Steve Aoki - US$ 1,9 milhão

7: DJ Marshmello - US$ 1,07 milhão

8: Jay-Z - US$ 706.575

9: Serena Williams - US$ 539.629

10: LaMello Ball - US$ 504.667

A segunda lista, que mostra quantos NFTs cada celebridade possui em sua carteira, é liderada por Gary Vee e seus 2.961 tokens, seguido pelo youtuber e boxeador Logan Paul, que possui 2.497 NFTs. Snoop Dogg é o terceiro colocado, com 1.424 tokens, seguido por Mark Cuban (1.161), Beeple (1.070), Stephen Curry (750) e o DJ Steve Aoki (701).

Entre os NFTs mais caros, o líder é Snoop Dogg, com o seu CryptoPunk #3831, avaliado em 3,4 milhões de dólares (quase 18 milhões de reais). O segundo colocado na lista também é da mesma coleção, o CryptoPunk #2424, avaliado em 2,84 milhões de dólares (quase 15 milhões de reais) e que pertence à Gary Vee. Completa o pódio o CryptoPunk #2294, de 1,3 milhão de dólares (6,8 milhões de reais), que é parte da coleção de Logan Paul.

Os famosos com mais NFTs

1: Gary Vee - 2.961 NFTs

2: Logan Paul - 2.497 NFTs

3: Snoop Dogg - 1.424 NFTs

4: Mark Cuban - 1.161 NFTs

5: Beeple - 1.070 NFTs

6: Stephen Curry - 750 NFTs

7: Steve Aoki - 701 NFTs

8: Alexis Ohanian - 673 NFTs

9: Faze Banks - 660 NFTs

10: Shaquille O'Neal - 586 NFTs

Nas três listas, ainda aparecem entre os 10 primeiros colocados nomes como do rapper Jay-Z, da tenista Serena Williams, do DJ Marshmello, do jogador de basquete LaMello Ball, do ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal e até do investidor Jordan Belfort, que teve sua história retratada no filme "O Lobo de Wall Street" e tem um único NFT avaliado em mais de 410 mil dólares (2,15 milhões de reais).

O levantamento também mostra quais são as coleções mais queridas pelos famosos. A primeira posição é da VeeFriends, até porque o seu criador é uma das celebridades e possui diversos tokens da série. Ao todo, segundo o documento, são 1.023 tokens dessa voleção, avaliados em quase 70 milhões de dólares, nas carteiras de celebridades. Depois, aparecem os CryptoPunks, com 86 tokens nas mãos de famosos, e os Bored Ape Yacht Club, com 24 NFTs. Meebits e Cool Cats fecham o top 5.

Os NFTs de arte, sejam criadas por um artista (como no caso das obras do Beeple, por exemplo) ou por um computador (como os CryptoPunks ou a Bored Ape Yacht Club), se tornaram uma espécie de símbolo de status no universo digital. Apesar de replicáveis - como uma obra de arte tradicional também pode ser replicada, impressa em um pôster e qualquer um pode ter uma versão da Mona Lisa em casa - os NFTs têm certificado de registro e posse em blockchain, garantindo a autenticidade do item e também que os seus proprietários são os verdadeiros donos daquele token.

As grandes coleções também oferecem benefícios exclusivos para quem tem os tokens, que vão desde acesso a grupos fechados em plataformas de comunicação como o Discord até entrada VIP em festas, camarotes e eventos em geral. Assim, os NFTs mais populares servem como uma espécie de passaporte para uma comunidade específica ou, no caso das coleções mais caras, como uma entrada para um clube de bilionários e endinheirados em geral.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok