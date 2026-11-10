Brasileiros têm R$ 6 bilhões esquecidos nos bancos; veja como sacar o dinheiro

Os brasileiros ainda têm R$ 6,03 bilhões esquecidos em instituições financeiras, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 10, pelo Banco Central (BC). O montante, referente a setembro, cresceu 4,1% em relação a agosto, mesmo após a devolução de R$ 279,2 milhões no período.

A maior parte dos recursos pertence a pessoas físicas, enquanto o saldo disponível para empresas avançou quase 9%, apesar da redução no número de beneficiários.

O montante destinado às pessoas jurídicas passou de R$ 1,48 bilhão para R$ 1,62 bilhão em um mês, aumento de R$ 133,1 milhões. No mesmo período, a quantidade de empresas com dinheiro a receber caiu de 2.361.698 para 2.228.092, recuo de 5,7%.

Entre as pessoas físicas, o movimento foi diferente. O número de beneficiários aumentou em 664,7 mil, chegando a 24,6 milhões de brasileiros. O valor disponível para esse grupo avançou de R$ 4,31 bilhões para R$ 4,41 bilhões.

Dinheiro esquecido aumenta pelo terceiro mês seguido

O saldo total disponível no SVR aumentou R$ 235,4 milhões em setembro, após atingir R$ 5,80 bilhões em agosto. Foi o terceiro mês consecutivo de crescimento, depois de o montante recuar para R$ 5,12 bilhões em junho.

O aumento ocorreu mesmo com a continuidade dos resgates. Segundo o BC, R$ 279,2 milhões foram devolvidos em setembro, elevando o total acumulado de restituições para R$ 16,75 bilhões. Desse montante, R$ 12,35 bilhões foram destinados a pessoas físicas e R$ 4,39 bilhões a empresas.

O Banco Central explica que o saldo disponível pode sofrer alterações porque as instituições financeiras atualizam periodicamente suas informações e identificam novos recursos a devolver. "As informações do SVR estão sempre mudando", informa a autoridade monetária em sua página oficial.

Desde a criação do sistema, foram identificados R$ 22,78 bilhões em recursos a receber, considerando os valores já devolvidos e aqueles que continuam disponíveis.

Bancos e consórcios concentram 76% do dinheiro disponível

A maior parte do dinheiro esquecido está concentrada nos bancos, que respondem por R$ 2,64 bilhões, seguidos pelas administradoras de consórcios, com R$ 1,97 bilhão. Juntos, os dois segmentos representam 76,4% do saldo ainda disponível para resgate.

As cooperativas de crédito aparecem em terceiro lugar, com R$ 836,1 milhões. Em seguida estão as instituições de pagamento, com R$ 382,7 milhões, e as financeiras, com R$ 129,2 milhões. Corretoras, distribuidoras e outras instituições completam o levantamento.

O dinheiro esquecido pode ter diferentes origens, como saldos de contas encerradas, recursos não procurados de consórcios, tarifas cobradas indevidamente e quantias disponíveis em outras instituições supervisionadas pelo BC.

Quase 90% dos registros envolvem valores de até R$ 100

Apesar do volume bilionário, a maior parte dos valores individuais é pequena. Segundo o levantamento do BC, 69,51% dos registros de beneficiários por faixa de valor correspondem a quantias de até R$ 10. Outros 18,84% estão entre R$ 10,01 e R$ 100.

Somadas, essas duas faixas representam 88,35% dos registros. Já os valores entre R$ 100,01 e R$ 1 mil correspondem a 9,40%, enquanto apenas 2,25% superam R$ 1 mil.

O Banco Central ressalta que um mesmo beneficiário com recursos em diferentes faixas pode ser contabilizado mais de uma vez nessa classificação.

O crescimento do saldo disponível mantém a tendência observada nos levantamentos anteriores. Em setembro, o dinheiro esquecido já havia voltado a crescer em julho, após atingir o menor nível do período em junho.

Como consultar e resgatar o dinheiro esquecido?

A consulta pode ser feita gratuitamente pelo Sistema de Valores a Receber do Banco Central. Na página, basta informar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a data de nascimento ou, no caso das empresas, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e a data de abertura.

Para consultar os valores detalhados e solicitar o resgate, é necessário acessar o sistema com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e com a verificação em duas etapas habilitada.

O cidadão pode solicitar a devolução pelo próprio sistema, quando a instituição disponibilizar essa opção, ou entrar em contato diretamente com a instituição responsável pelos recursos.

Também é possível habilitar o recebimento automático para pessoas físicas que possuam chave Pix vinculada ao CPF. Nesse caso, a devolução depende da adesão da instituição financeira à modalidade. Recursos de contas conjuntas e valores mantidos em instituições que não aderiram ao serviço continuam exigindo solicitação manual.

O SVR também permite consultar valores de pessoas falecidas, mediante os procedimentos previstos para herdeiros e representantes legais.

Os recursos disponíveis nesse sistema não se confundem com os valores do antigo fundo PIS/Pasep, que seguem regras próprias de ressarcimento. Veja, inclusive, quem tem direito ao dinheiro esquecido do PIS/Pasep e quais são os prazos para solicitar a devolução.

O Banco Central alerta que a consulta e a solicitação de resgate são gratuitas e que não envia links por mensagens nem solicita senhas para liberar os pagamentos. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelos canais oficiais.